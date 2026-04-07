6 апреля Бенфика потеряла очки в выездном матче 28-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Каза Пии (1:1).

В составе орлов отличился Ришар Риос, а у хозяев забил Рафаэль Брито.

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь поединок в воротах лиссабонской команды, а Георгий Судаков вышел на 70-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 28-й тур, 6 апреля

Каза Пия – Бенфика – 1:1

Голы: Брито, 78 – Риос, 68

