  4. Каза Пия – Бенфика – 1:1. Как пропустил Трубин, удары Судакова. Видео голов
Чемпионат Португалии
Каза Пия
06.04.2026 22:45 – FT 1 : 1
Бенфика
Португалия
07 апреля 2026, 02:45
49
0

Каза Пия – Бенфика – 1:1. Как пропустил Трубин, удары Судакова. Видео голов

Смотрите видеообзор мата 28-го тура чемпионата Португалии 2025/26

07 апреля 2026, 02:45 |
49
0
Каза Пия – Бенфика – 1:1. Как пропустил Трубин, удары Судакова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля Бенфика потеряла очки в выездном матче 28-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Каза Пии (1:1).

В составе орлов отличился Ришар Риос, а у хозяев забил Рафаэль Брито.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь поединок в воротах лиссабонской команды, а Георгий Судаков вышел на 70-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 28-й тур, 6 апреля

Каза Пия – Бенфика – 1:1

Голы: Брито, 78 – Риос, 68

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Rafael Brito (Каза Пия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
