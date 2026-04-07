МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо провел пресс-конференция после матча 28-го тура чемпионата Португалии против Каза Пии, в котором его подопечные потеряли важные очки (1:1):

«Я скажу так: мы потеряли не два очка, а последние шансы, которые у нас были на борьбу за титул, и перестали зависеть от самих себя в борьбе за второе место. Мне не понравился первый тайм, в перерыве мы обсудили, что нужно изменить тактически, и я пытался донести до них… Потому что есть некоторые, которые порой кажутся людьми, которые не живут футболом, не дышат им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Не выиграв этот матч, сложная, но возможная борьба за титул заканчивалась, и мы переставали зависеть от себя в борьбе за второе место – вот что было на кону.

Во втором тайме мы сильно прибавили, создали много моментов. Но когда ты ведешь против соперника, который не наносит ни одного удара в створ... Я бы рискнул сказать, что у нас было 75–80% владения мячом, что просто невероятно. И после того как мы повели 1:0, я согласен, что произошла расслабленность. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум, играет за все. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи, или почти все. Но для тех, кто играет на все, такой эпизод [с голом] не может происходить.

Очевидно, мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч, но иногда бывают такие игры – против команд, которые говорят, что хотят выиграть, но не хотят, они хотят сыграть вничью. Я их за это не осуждаю. Я осуждаю арбитра, который это допускает – человека, который дает шесть минут добавленного времени в таком матче – но не соперника, который играет, наоборот, с голодом, чтобы не проиграть, с желанием взять еще одно очко. Я глубоко разочарован, мне не понравилась ни одна из трех команд. Каза Пия хотела очко и боролась за него. Судья не повлиял на результат, но сильно повлиял на плохую игру. Бенфика была слабой в первом тайме с точки зрения отношения, потом улучшила игру во всех аспектах, но в итоге матч и, в кавычках, чемпионат, заканчивается из-за расслабленного эпизода, который нельзя допускать, когда ты ведешь 1:0.

Есть много факторов, и я забуду о них только когда сезон закончится. Бенфика требует, чтобы мы думали о матчах и об этом чемпионате, но есть много факторов, которые повлияли на этот сезон – не будем избегать этой правды. Факторы, внешние по отношению к нам, которые оказали огромное влияние. У нас до сих пор не было горечи поражения, но у нас много ничьих с ощущением поражения, многие – с внешним влиянием. Там нет плохих людей, неуважительных – такого там нет [в команде]. Есть определенные типы людей: одни, независимо от банковского счета и титулов, голодны, а другие, кажется, воспринимают эту жизнь слишком легко. Это меня огорчает. Это не плохие люди и не плохие профессионалы, но им действительно не хватает характера.

Во втором тайме была амбиция – против команды, которая защищалась, падала на газон, тянула время, а судья это позволял… Было тяжело. Но у тебя есть эпизод, в котором ты не можешь дать сопернику ни малейшего шанса… Болельщики разочарованы, но точно не больше, чем я и те, кто живет этим с профессиональной ответственностью».

