  4. МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»
06.04.2026 22:45 – FT 1 : 1
Бенфика
07 апреля 2026, 03:31 |
МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»

Жозе пообщался с журналистами после ничейного матча с Каза Пией (1:1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо провел пресс-конференция после матча 28-го тура чемпионата Португалии против Каза Пии, в котором его подопечные потеряли важные очки (1:1):

«Я скажу так: мы потеряли не два очка, а последние шансы, которые у нас были на борьбу за титул, и перестали зависеть от самих себя в борьбе за второе место. Мне не понравился первый тайм, в перерыве мы обсудили, что нужно изменить тактически, и я пытался донести до них… Потому что есть некоторые, которые порой кажутся людьми, которые не живут футболом, не дышат им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Не выиграв этот матч, сложная, но возможная борьба за титул заканчивалась, и мы переставали зависеть от себя в борьбе за второе место – вот что было на кону.

Во втором тайме мы сильно прибавили, создали много моментов. Но когда ты ведешь против соперника, который не наносит ни одного удара в створ... Я бы рискнул сказать, что у нас было 75–80% владения мячом, что просто невероятно. И после того как мы повели 1:0, я согласен, что произошла расслабленность. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум, играет за все. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи, или почти все. Но для тех, кто играет на все, такой эпизод [с голом] не может происходить.

Очевидно, мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч, но иногда бывают такие игры – против команд, которые говорят, что хотят выиграть, но не хотят, они хотят сыграть вничью. Я их за это не осуждаю. Я осуждаю арбитра, который это допускает – человека, который дает шесть минут добавленного времени в таком матче – но не соперника, который играет, наоборот, с голодом, чтобы не проиграть, с желанием взять еще одно очко. Я глубоко разочарован, мне не понравилась ни одна из трех команд. Каза Пия хотела очко и боролась за него. Судья не повлиял на результат, но сильно повлиял на плохую игру. Бенфика была слабой в первом тайме с точки зрения отношения, потом улучшила игру во всех аспектах, но в итоге матч и, в кавычках, чемпионат, заканчивается из-за расслабленного эпизода, который нельзя допускать, когда ты ведешь 1:0.

Есть много факторов, и я забуду о них только когда сезон закончится. Бенфика требует, чтобы мы думали о матчах и об этом чемпионате, но есть много факторов, которые повлияли на этот сезон – не будем избегать этой правды. Факторы, внешние по отношению к нам, которые оказали огромное влияние. У нас до сих пор не было горечи поражения, но у нас много ничьих с ощущением поражения, многие – с внешним влиянием. Там нет плохих людей, неуважительных – такого там нет [в команде]. Есть определенные типы людей: одни, независимо от банковского счета и титулов, голодны, а другие, кажется, воспринимают эту жизнь слишком легко. Это меня огорчает. Это не плохие люди и не плохие профессионалы, но им действительно не хватает характера.

Во втором тайме была амбиция – против команды, которая защищалась, падала на газон, тянула время, а судья это позволял… Было тяжело. Но у тебя есть эпизод, в котором ты не можешь дать сопернику ни малейшего шанса… Болельщики разочарованы, но точно не больше, чем я и те, кто живет этим с профессиональной ответственностью».

Видеообзор матча Бенфика – Каза Пия (1:1)

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Rafael Brito (Каза Пия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
По теме:
Таблица чемпионата Португалии. Бенфика попрощалась с чемпионскими амбициями
МИЧЕЛ: Травма может быть серьезной. Ванат может выбыть на несколько недель
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч Каза Пия – Бенфика
Даниил Агарков Источник: A Bola
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 06 апреля 2026, 20:57 5
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу назвать его настоящим нападающим»
Футбол | 07.04.2026, 04:32
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу назвать его настоящим нападающим»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не могу назвать его настоящим нападающим»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
БРЭДЛИ: «Бой Усик — Итаума? Он затащит его в глубокую воду, утопит»
05.04.2026, 09:42 2
Бокс
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 13
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 163
Футбол
Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева в огне. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 01:15
Теннис
