Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч Каза Пия – Бенфика
Португалия
07 апреля 2026, 02:53
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч Каза Пия – Бенфика

6 апреля орлы сыграли вничью с аутсайдером чемпионата Португалии в 28-м туре

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинцы Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) узнали свои оценки от статистического портала WhoScored за матч 28-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Каза Пия (1:1).

Трубин провел все 90 минут в составе орлов, пропустил один гол и сделал один сейв. Анатолий получил 6.2 балла.

Судаков начал встречу в резерве лиссабонского коллектива. Жозе Моуриньо выпустил Георгия на 70-й минуте – до завершения поединка Судаков успел нанести два удара, отдать 15 точных передач из 17 (88%) и получил 6.0 балла.

Лучшим игроком поединка стал автор единственного гола Бенфики в этом матче – Ришар Риос (7.8).

Оценки WhoScored за матч Каза Пия – Бенфика (1:1)

Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу оценки WhoScored Ришар Риос Бенфика Каза Пия
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем