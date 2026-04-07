Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч Каза Пия – Бенфика
6 апреля орлы сыграли вничью с аутсайдером чемпионата Португалии в 28-м туре
Украинцы Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) узнали свои оценки от статистического портала WhoScored за матч 28-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Каза Пия (1:1).
Трубин провел все 90 минут в составе орлов, пропустил один гол и сделал один сейв. Анатолий получил 6.2 балла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Судаков начал встречу в резерве лиссабонского коллектива. Жозе Моуриньо выпустил Георгия на 70-й минуте – до завершения поединка Судаков успел нанести два удара, отдать 15 точных передач из 17 (88%) и получил 6.0 балла.
Лучшим игроком поединка стал автор единственного гола Бенфики в этом матче – Ришар Риос (7.8).
Оценки WhoScored за матч Каза Пия – Бенфика (1:1)
