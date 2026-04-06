Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, в каком состоянии находится Луческу
Другие новости
06 апреля 2026, 12:49 | Обновлено 06 апреля 2026, 12:51
1658
0

Известно, в каком состоянии находится Луческу

Специалист остается в стабильно тяжелом состоянии

06 апреля 2026, 12:49 | Обновлено 06 апреля 2026, 12:51
1658
0
Известно, в каком состоянии находится Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Стали известны подробности по состоянию румынского тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает GSP, 80-летний тренер, по информации на утро 6 апреля находится в стабильно тяжелом состоянии. Луческу находится в коме, его жизнь поддерживают в реанимации с помощью аппаратов.

3 апреля стало известно о том, что экс-тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» перенес инфарт миокарда. 6 апреля в турецких СМИ появилась информация о том, что была зафиксирована смерть тренера, но подтверждения она не получила.

Ранее сын Луческу прокомментировал состояние отца.

По теме:
Мирча Луческу инфаркт
Даниил Кирияка Источник: Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем