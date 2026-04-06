Известно, в каком состоянии находится Луческу

Стали известны подробности по состоянию румынского тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает GSP, 80-летний тренер, по информации на утро 6 апреля находится в стабильно тяжелом состоянии. Луческу находится в коме, его жизнь поддерживают в реанимации с помощью аппаратов.

3 апреля стало известно о том, что экс-тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» перенес инфарт миокарда. 6 апреля в турецких СМИ появилась информация о том, что была зафиксирована смерть тренера, но подтверждения она не получила.

