Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Разгром от Шахтера, финал Стародубцевой, яркий бой Чисоры и Уайлдера
Другие новости
06 апреля 2026, 11:43 | Обновлено 06 апреля 2026, 12:00
Разгром от Шахтера, финал Стародубцевой, яркий бой Чисоры и Уайлдера

Главные новости за 5 апреля на Sport.ua

ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 апреля.

1A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

1B. Разгром перед еврокубками. Шахтер убедительно переиграл львовский Рух
Команда Турана с запасом выиграла матч против претендента на вылет

1C. ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после игры против львовского Руха

2A. Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Команды обменялись голами в матче УПЛ

2B. Голевая феерия в столице. Оболонь сыграла вничью с Зарей
Команды поделили очки в голевом триллере с шестью мячами

2C. Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу
Команда из Черкасс возглавляет турнирную таблицу УПЛ

3A. Драма, камбек и пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Англии
В четвертьфинале Лидс обыграл Вест Хэм в серии пенальти

3B. Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
В полуфиналах сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон

4A. Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей
Нерадзурри переиграли волков 5:2 в центральном матче 31-го тура Серии A

4B. ПСВ – чемпион. Историческая таблица и количество трофеев в Нидерландах
Для клуба из Эйндховена это 27-я победа в чемпионате, Аякс имеет 36 трофеев

5. Состояние легенды ухудшается. Луческу ввели в искусственную кому
Румынский специалист находится в отделении интенсивной терапии

6A. Быстрый камбек. Украина WU-17 отыграла два гола в матче против Болгарии
Сине-желтой команде далее предстоит сыграть против сборной Боснии WU-17

6B. Пляжный футбол. Украина в первом спарринге обыграла Эстонию в овертайме
Второй товарищеский матч команды сыграют 6 апреля

7A. Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей

7B. Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, обыграв немку
На старте отбора Ангелина в двух сетах одолела Анну-Лену Фридзам

8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью и удерживает лидерство
В 7-м туре украинская шахматистка разошлась миром с Бибисарой Асаубаевой

9. Чжао Синьтун разгромил Джадда Трампа в финале снукерного Tour Championship
Вечером китаец выиграл все 5 фреймов и закончил матч со счетом 10:3

10. Чисора уйдет с поражением. Но Уайлдер позволял красиво завершить карьеру
Финальный бой – в стиле Дерека

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем