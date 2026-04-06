Разгром от Шахтера, финал Стародубцевой, яркий бой Чисоры и Уайлдера
Главные новости за 5 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 апреля.
1A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам
1B. Разгром перед еврокубками. Шахтер убедительно переиграл львовский Рух
Команда Турана с запасом выиграла матч против претендента на вылет
1C. ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после игры против львовского Руха
2A. Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Команды обменялись голами в матче УПЛ
2B. Голевая феерия в столице. Оболонь сыграла вничью с Зарей
Команды поделили очки в голевом триллере с шестью мячами
2C. Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу
Команда из Черкасс возглавляет турнирную таблицу УПЛ
3A. Драма, камбек и пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Англии
В четвертьфинале Лидс обыграл Вест Хэм в серии пенальти
3B. Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
В полуфиналах сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон
4A. Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей
Нерадзурри переиграли волков 5:2 в центральном матче 31-го тура Серии A
4B. ПСВ – чемпион. Историческая таблица и количество трофеев в Нидерландах
Для клуба из Эйндховена это 27-я победа в чемпионате, Аякс имеет 36 трофеев
5. Состояние легенды ухудшается. Луческу ввели в искусственную кому
Румынский специалист находится в отделении интенсивной терапии
6A. Быстрый камбек. Украина WU-17 отыграла два гола в матче против Болгарии
Сине-желтой команде далее предстоит сыграть против сборной Боснии WU-17
6B. Пляжный футбол. Украина в первом спарринге обыграла Эстонию в овертайме
Второй товарищеский матч команды сыграют 6 апреля
7A. Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей
7B. Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, обыграв немку
На старте отбора Ангелина в двух сетах одолела Анну-Лену Фридзам
8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью и удерживает лидерство
В 7-м туре украинская шахматистка разошлась миром с Бибисарой Асаубаевой
9. Чжао Синьтун разгромил Джадда Трампа в финале снукерного Tour Championship
Вечером китаец выиграл все 5 фреймов и закончил матч со счетом 10:3
10. Чисора уйдет с поражением. Но Уайлдер позволял красиво завершить карьеру
Финальный бой – в стиле Дерека
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей пятисотника
Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру