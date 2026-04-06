Разгром от Шахтера, финал Стародубцевой, яркий бой Чисоры и Уайлдера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 апреля.

1A. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

1B. Разгром перед еврокубками. Шахтер убедительно переиграл львовский Рух

Команда Турана с запасом выиграла матч против претендента на вылет

1C. ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после игры против львовского Руха

2A. Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью

Команды обменялись голами в матче УПЛ

2B. Голевая феерия в столице. Оболонь сыграла вничью с Зарей

Команды поделили очки в голевом триллере с шестью мячами

2C. Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу

Команда из Черкасс возглавляет турнирную таблицу УПЛ

3A. Драма, камбек и пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Англии

В четвертьфинале Лидс обыграл Вест Хэм в серии пенальти

3B. Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии

В полуфиналах сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон

4A. Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей

Нерадзурри переиграли волков 5:2 в центральном матче 31-го тура Серии A

4B. ПСВ – чемпион. Историческая таблица и количество трофеев в Нидерландах

Для клуба из Эйндховена это 27-я победа в чемпионате, Аякс имеет 36 трофеев

5. Состояние легенды ухудшается. Луческу ввели в искусственную кому

Румынский специалист находится в отделении интенсивной терапии

6A. Быстрый камбек. Украина WU-17 отыграла два гола в матче против Болгарии

Сине-желтой команде далее предстоит сыграть против сборной Боснии WU-17

6B. Пляжный футбол. Украина в первом спарринге обыграла Эстонию в овертайме

Второй товарищеский матч команды сыграют 6 апреля

7A. Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне

Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей

7B. Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, обыграв немку

На старте отбора Ангелина в двух сетах одолела Анну-Лену Фридзам

8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью и удерживает лидерство

В 7-м туре украинская шахматистка разошлась миром с Бибисарой Асаубаевой

9. Чжао Синьтун разгромил Джадда Трампа в финале снукерного Tour Championship

Вечером китаец выиграл все 5 фреймов и закончил матч со счетом 10:3

10. Чисора уйдет с поражением. Но Уайлдер позволял красиво завершить карьеру

Финальный бой – в стиле Дерека