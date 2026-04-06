Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

​В уик-энд прошли поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже состоялись 7 матчей, а одна игра (Эпицентр – Кудровка) вынесена на понедельник, 6 апреля.

Черкасский ЛНЗ переиграл криворожский Кривбасс (3:0), а донецкий Шахтер разгромил львовский Рух (3:0).

На вершине сохраняется двоевластие. ЛНЗ опережает Шахтер (по 50 очков) по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе.

Динамо дома сенсационно проиграло Карпатам (0:1), а Полесье дома не сумело обыграть Верес (1:1).

Топ-7 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 50 очков), Полесье (43), Динамо (41), Металлист 1925 (35), Кривбасс (34), Колос (33).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

03.04. 15:30. Полтава – Александрия – 3:3

04.04. 13:00. Колос – Металлист 1925 – 0:0

04.04. 18:00. Динамо – Карпаты – 0:1

05.04. 13:00. Кривбасс – ЛНЗ – 0:3

05.04. 15:30. Шахтер – Рух – 3:0

05.04. 15:30. Оболонь – Заря – 3:3

05.04. 18:00. Полесье – Верес – 1:1

06.04. 18:00. Эпицентр – Кудровка

Турнирная таблица УПЛ