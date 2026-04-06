Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам
В уик-энд прошли поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Уже состоялись 7 матчей, а одна игра (Эпицентр – Кудровка) вынесена на понедельник, 6 апреля.
Черкасский ЛНЗ переиграл криворожский Кривбасс (3:0), а донецкий Шахтер разгромил львовский Рух (3:0).
На вершине сохраняется двоевластие. ЛНЗ опережает Шахтер (по 50 очков) по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе.
Динамо дома сенсационно проиграло Карпатам (0:1), а Полесье дома не сумело обыграть Верес (1:1).
Топ-7 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 50 очков), Полесье (43), Динамо (41), Металлист 1925 (35), Кривбасс (34), Колос (33).
В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур
- 03.04. 15:30. Полтава – Александрия – 3:3
- 04.04. 13:00. Колос – Металлист 1925 – 0:0
- 04.04. 18:00. Динамо – Карпаты – 0:1
- 05.04. 13:00. Кривбасс – ЛНЗ – 0:3
- 05.04. 15:30. Шахтер – Рух – 3:0
- 05.04. 15:30. Оболонь – Заря – 3:3
- 05.04. 18:00. Полесье – Верес – 1:1
- 06.04. 18:00. Эпицентр – Кудровка
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 - 12
|11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|50
|2
|Шахтер Донецк
|21
|15
|5
|1
|51 - 12
|11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|50
|3
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 - 15
|11.04.26 18:00 Полтава - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|43
|4
|Динамо Киев
|22
|12
|5
|5
|49 - 24
|11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 - 13
|11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|35
|6
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 - 31
|11.04.26 18:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|34
|7
|Колос Ковалевка
|22
|8
|9
|5
|20 - 20
|11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|33
|8
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 - 27
|11.04.26 18:00 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|29
|9
|Карпаты Львов
|22
|7
|8
|7
|30 - 26
|11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|29
|10
|Оболонь
|22
|6
|7
|9
|20 - 36
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|25
|11
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|23
|12
|Кудровка
|21
|5
|6
|10
|24 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|21
|13
|Эпицентр
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ
|20
|14
|Рух Львов
|22
|6
|1
|15
|16 - 35
|11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|22
|2
|6
|14
|17 - 43
|11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 - 56
|11.04.26 18:00 Полтава - Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Ротань поддержал инициативу президента «волков»
Латиго Серрано считает, что у испанцев нет шансов на успех против «Баварии»
— Если у нашего Динамо Киев остались шансы на бронзу, — сказал он, — будем шить меховые изделия для судей. В три смены!
Мы переглянулись. Звучало это странно, почти абсурдно… но в глазах дяди Коли была такая уверенность, что сомнения быстро исчезли. Мы не знаем, сработает ли это в этот раз. Но уверены в одном, ради Динамо Киев мы готовы на всё🤍💙
Йде планомірна дискредитація УПЛ та арбітражу. УПЛ тб в кращих традиціях кАнАлів розкручують одні скандали і замовчують інші.
І поки шахтарі не відірвуться балів на 6-9 від ЛНЗ буде замовлений хаос арбітражу при якому буде страждати будь хто окрім ФК Кабінет.
Журналісти або мовчатимуть або будуть грати в одну гру з замовниками.