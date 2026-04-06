  4. Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06 апреля 2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

​В уик-энд прошли поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже состоялись 7 матчей, а одна игра (Эпицентр – Кудровка) вынесена на понедельник, 6 апреля.

Черкасский ЛНЗ переиграл криворожский Кривбасс (3:0), а донецкий Шахтер разгромил львовский Рух (3:0).

На вершине сохраняется двоевластие. ЛНЗ опережает Шахтер (по 50 очков) по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе.

Динамо дома сенсационно проиграло Карпатам (0:1), а Полесье дома не сумело обыграть Верес (1:1).

Топ-7 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 50 очков), Полесье (43), Динамо (41), Металлист 1925 (35), Кривбасс (34), Колос (33).

В опасной зоне: Эпицентр (20), Рух (19), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

  • 03.04. 15:30. Полтава – Александрия – 3:3
  • 04.04. 13:00. Колос – Металлист 1925 – 0:0
  • 04.04. 18:00. Динамо – Карпаты – 0:1
  • 05.04. 13:00. Кривбасс – ЛНЗ – 0:3
  • 05.04. 15:30. Шахтер – Рух – 3:0
  • 05.04. 15:30. Оболонь – Заря – 3:3
  • 05.04. 18:00. Полесье – Верес – 1:1
  • 06.04. 18:00. Эпицентр – Кудровка

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 22 16 2 4 33 - 12 11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 50
2 Шахтер Донецк 21 15 5 1 51 - 12 11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 50
3 Полесье 22 13 4 5 37 - 15 11.04.26 18:00 Полтава - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 43
4 Динамо Киев 22 12 5 5 49 - 24 11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 41
5 Металлист 1925 21 9 8 4 24 - 13 11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 35
6 Кривбасс 22 9 7 6 33 - 31 11.04.26 18:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 34
7 Колос Ковалевка 22 8 9 5 20 - 20 11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 33
8 Заря 21 7 8 6 30 - 27 11.04.26 18:00 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 29
9 Карпаты Львов 22 7 8 7 30 - 26 11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 29
10 Оболонь 22 6 7 9 20 - 36 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 25
11 Верес 21 5 8 8 17 - 25 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 23
12 Кудровка 21 5 6 10 24 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 21
13 Эпицентр 21 6 2 13 25 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 20
14 Рух Львов 22 6 1 15 16 - 35 11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 22 2 6 14 17 - 43 11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12
16 Полтава 22 2 4 16 19 - 56 11.04.26 18:00 Полтава - Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 10
Шахтарю - золоті медалі, а динамівцям - золотий дощик. Хто на що заслужив. 
Неймовірний Шахтар впевнено крокує до золота як в єврокубках так і чемпіонаті України. Так тримати 
За 22 игры, в ЛНЗ всего 12 пропущенных мячей, что говорит о неплохой игре в защите.  Не то, что в Динамо, где играет такой кадр, как Биловар. Там пропущенных в два раза больше.
динамо незаконно високо. їх місце повинне бути четверте з кінця! біля параші)
Дядя Коля, главный идейный вдохновитель всех наших безумных инициатив в нашем фанатском подвале Динамо Киев, появился час назад с серьезным видом и распечатанной таблицей в руках. Он молча повесил турнирную таблицу на стену, аккуратно разгладил её ладонью и повернулся к нам.
— Если у нашего Динамо Киев остались шансы на бронзу, — сказал он, — будем шить меховые изделия для судей. В три смены!
Мы переглянулись. Звучало это странно, почти абсурдно… но в глазах дяди Коли была такая уверенность, что сомнения быстро исчезли. Мы не знаем, сработает ли это в этот раз. Но уверены в одном, ради Динамо Киев мы готовы на всё🤍💙
Как и ожидалось. Ещё 4 тура и всё станет ясно.
золото еврокубков вообще хороший результат от новозеландца и главное что его нет в принципе. Но ринат леонидович им подарит  "золото еврокубков"
кротобанда возбудилась и минусов наставили
Пішла завершаюча стадія.
Йде планомірна дискредитація УПЛ та арбітражу. УПЛ тб в кращих традиціях кАнАлів розкручують одні скандали і замовчують інші.
І поки шахтарі не відірвуться балів на 6-9 від ЛНЗ буде замовлений хаос арбітражу при якому буде страждати будь хто окрім ФК Кабінет.
Журналісти або мовчатимуть або будуть грати в одну гру  з замовниками.
