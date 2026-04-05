ТУРАН: «Польша, ЛНЗ, Алкмар, Полесье – это сложно морально и ментально»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 22-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (3:0):

– Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы передать самые искренние поздравления с днем рождения моей матери. Она была тем человеком, который не побоялся отправить меня сюда и, более того, была уверена, что это отличный выбор. Могу заверить, что сейчас она является крупнейшим фанатом «Шахтера», поэтому я очень сильно ее люблю и направляю самые искренние поздравления и пожелания.

Также хочу выразить искренние соболезнования по поводу того, что Украина не смогла квалифицироваться на основной этап чемпионата мира. Постоянно подчеркиваю, что очень люблю Украину, поэтому также переживаю из-за этого невыхода. Мое сердце здесь. Вместе с тем я уверен в светлом будущем сборной Украины под руководством нынешнего тренера Сергея Реброва и в целом в потенциале команды.

А еще хочу поздравить свою родную национальную сборную с тем, что она смогла квалифицироваться на исторический для себя чемпионат мира. Направляю самые искренние поздравления всем, начиная от главы федерации, заканчивая тренерами, игроками и всеми, кто причастен к этому большому достижению. Они мои друзья, моя кровь, мое сердце, и я безгранично их люблю и поздравляю.

Что касается сегодняшнего матча, то я уверен, что мы выступили хорошо. «Рух» – сильная команда, которая создает немало трудностей любой команде чемпионата. Также они одни из тех, кто чаще всего фолит, что влияет на темп и ритм игры. Мы пытались прессинговать высоко, они тоже старались это делать. По результатам игры я доволен большинством аспектов. Конечно, можно было лучше использовать ситуации один на один на острие, которые создавали наши вингеры.

Но в целом я очень доволен игровым балансом, который мы смогли создать, комбинируя разных футболистов, которые есть в нашем составе. Также очень рад возвращению Бондаренко на футбольное поле – он добавил очень много связующей игры и отвечал за организованность атакующих и оборонительных линий. Я максимально рад его перформансу, потому что он один из тех исполнителей, в которых я больше всего нуждаюсь. Когда каждый из них сияет на поле, это, безусловно, и мои достижения.

– В апреле у «Шахтера» предстоит сложный календарь: матч с АЗ Алкмар в Польше, затем один из главных поединков в Черкассах, после – игра в Нидерландах, снова встреча во Львове – с «Полесьем». Готова ли команда к такому календарю физически и морально с учетом противостояний в еврокубках и игры в чемпионате, которая может решить судьбу чемпионства? Также что известно о травме Марлона Гомеса и сроках его возвращения?

– Начну с вопроса о Марлоне Гомесе и также Проспере Оба. Я всегда подчеркиваю, что все решения о здоровье того или иного исполнителя – это компетенция медицинского штаба, пока не могу сказать, на какой срок они выбыли. Это крайне важные игроки, поэтому я буду ждать их как можно более скорого возвращения.

Что касается первой части вопроса, то для меня сложной является не столько подготовка к матчам, сколько сам факт организации тех поездок, которые нам предстоят. За границей очень часто восприятие людей таково, что они начинают адаптироваться к факту, что в Украине происходит война, и ощущение войны как таковой теряется. Люди забывают о том, что здесь ежедневно падают бомбы, летают вражеские ракеты, это чувство просто притупляется и стирается со временем. Наша основная миссия – напоминать миру обо всех ужасах, которые происходят в Украине день за днем, к сожалению.

Что касается организационных моментов, если честно, добавлять нечего. Вы очень хорошо подчеркнули, что сейчас нас ожидает выезд в Польшу на матч Лиги конференций, после этого прямое возвращение на встречу с ЛНЗ, затем мы отправляемся в Нидерланды, где сыграем с «АЗ Алкмар» в 1/4 финала Лиги конференций, и после этого примем во Львове «Полесье». Действительно, это очень сложно не столько физически, сколько морально и ментально, однако если есть хотя бы один процент шанса бороться за мечту украинского народа, мы будем бороться за этот шанс и отдаем себя полностью.

Могу вас заверить, сейчас мы тратим больше времени не столько на тактические или аналитические видео, сколько на встречи, чтобы организовать весь процесс и сделать его менее изнурительным для игроков. Честно, если когда-нибудь я закончу карьеру тренера, уверен, что смогу стать туристическим агентом и открыть собственное агентство.

– Вернемся к теме еврокубков. Весь второй матч с «Лехом» было непонятно, что случилось с «Шахтером». Вы проанализировали для себя, что на самом деле произошло тогда и что нужно сделать, чтобы этого не повторилось в матчах с АЗ Алкмар?

– Как я ранее подчеркивал, невозможно каждый матч проводить идеально и на самом высоком уровне. Иногда мы можем провести поединок не высшего качества и должны это принять. Да, я понимаю момент, когда игра пошла не по нашему сценарию: до перерыва счет стал 0:2 в пользу нашего соперника, конечно, мы запаниковали. Однако, для вашего понимания, двое наших футболистов – Изаки и Мейреллиш – отправились в сборную Бразилии U20, также у нас много молодых игроков, таких как Кауан Элиас, Алиссон, Невертон, Эгиналду, большинство из них не выступали на подобном уровне, это их первый опыт.

Я помню период своих выступлений за «Атлетико» Мадрид, когда мы могли сыграть далеко не лучший по качеству матч, но при этом одержать победу – и иногда это очень важно с точки зрения ментального роста. И я должен подчеркнуть, что на самом деле очень горжусь своими футболистами: несмотря на то, что их постиг такой тяжелый удар на таком высоком уровне, они смогли отреагировать и выцарапать для нас выход в четвертьфинал.

Кроме того, например, можем затронуть тему Алаа Грама, который перед тем матчем успел провести лишь одну полноценную тренировку. Конечно, я не хочу искать оправдания нашей неудаче в той конкретной игре, но это просто для понимания контекста. Также вы можете вспомнить эпизод, когда уже в добавленное время Изаки пытался выполнить финт «веселкой», или когда Феррейре иногда не хватает понимания, как правильно завершать ситуации возле чужих ворот.

Знаете, я очень уважаю мистера Луческу, он один из величайших тренеров в истории мирового футбола, однако для сравнения, у меня сейчас нет в составе шестерых игроков национальной сборной Бразилии. Я мечтаю и надеюсь, что когда-нибудь в моей карьере будет возможность тренировать футболистов национальной команды уровня Бразилии, но пока я не могу этим похвастаться.

Однако, повторюсь, я не использую это как оправдание, я прекрасно понимал, когда приходил в этот клуб, кого мне придется тренировать и что мне придется очень много работать с молодежью, поэтому я принимаю этот факт и отвечаю за результаты команды. Поэтому я действительно горжусь этой игрой, потому что, несмотря на те локальные неудачи, которые нас постигли, самое важное – это то, что мы смогли выйти в следующий раунд. И, конечно, мы анализируем те эпизоды, которые были недостаточно качественными в нашем исполнении, но я полностью горжусь тем прогрессом и той самоотдачей, которую демонстрируют мои футболисты от игры к игре.

– Как тренер, вы формируете не только тактику, но и ментальность команды. Скажите, насколько важно для вас работать не только над результатом, но и над долгосрочной идентичностью команды?

– Я уверен, что это – все в футболе. И ни один тактический анализ, ни одна подготовка к конкретному сопернику не могут превзойти искреннюю эмоцию, тот заряд, который вы отдаете, когда выходите на поле как одна команда. Потому что футбол – игра эмоций. Есть много видов спорта, которые могут похвастаться тактической выдержкой, дисциплиной: теннис, волейбол, баскетбол, но, по моему искреннему убеждению, в ни одном виде спорта нет такой резкой смены эмоций, как в футболе. Вы можете очень быстро изменить все в свою пользу и так же быстро потерять, поэтому футбол крайне быстро меняется, и я уверен, что это действительно самая привлекательная его часть.

– Вы уже упоминали сегодня, что в вашей команде выступают преимущественно молодые футболисты. У меня вопрос относительно игрока юношеской команды «Шахтера» Мохамаду Канте. В матче с «Рухом» U19, например, он отметился дублем, всего на его счету 23 гола. Можем ли мы ожидать его дебют в ближайших матчах с учетом сложного календаря «Шахтера»?

– Пока что, к сожалению, нет. Буквально все упирается в тот, как вы подчеркнули, чрезвычайно насыщенный календарь и в то, насколько велика цена каждого противостояния. Что касается Мохамаду Канте, у него есть еще аспекты, которые он мог бы улучшить, но я не буду раскрывать их для медиа. Безусловно, он очень талантливый игрок, и я вижу его в будущем в нашей команде, как и Виктора Цуканова, Дениса Сметану.

Более того, я пригласил их сюда – они будут тренироваться и все время находиться с нами, чтобы почувствовать атмосферу соревнований высшего уровня и давление, которое ощущается на этой стадии сезона, когда цена ошибки чрезвычайно велика. Поэтому я рассчитываю на всех них и могу сказать, что та работа, которую они выполняют в команде U19, действительно невероятна. У нас очень много молодых талантливых перспективных игроков, на которых я рассчитываю. Но пока что, к сожалению, это не самое удачное время, чтобы интегрировать их именно сейчас, однако у меня нет сомнений в их потенциале и в том, что они способны принести большую пользу «Шахтеру» на многие годы вперед.

– Есть ли у «Руха» игроки, которые вас заинтересовали в определенных аспектах игры и которых вы бы хотели видеть в «Шахтере»?

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что я полностью доволен тем составом футболистов, который имею в распоряжении, – у нас невероятные исполнители. В то же время среди игроков «Руха» я бы выделил Кителу. Он добавляет очень много динамики и создает немало опасности. Также мне известно, что в этом сезоне они обменялись очень многими игроками с «Карпатами», поэтому это, безусловно, непросто – перестроиться с одного стиля футбола на другой, и сделать это очень быстро и давать результат. Поэтому я крайне уважаю всех игроков, они сегодня выступили на высоком уровне, но я полностью доволен теми исполнителями, которых имею сейчас.

И напоследок хочу подчеркнуть. Я недавно узнал, что мистер Луческу, к сожалению, находится не в самом лучшем состоянии здоровья, поэтому я искренне желаю ему скорейшего выздоровления и буду рад снова видеть его на тренерском мостике.