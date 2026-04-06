  4. Снова овертайм. Украина в пляжном футболе два раза обыграла Эстонию
Пляжный футбол
06 апреля 2026, 14:39 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:02
Снова овертайм. Украина в пляжном футболе два раза обыграла Эстонию

Сине-желтая команда провела мини-сбор в Эстонии

Сборная Украины по пляжному футболу провела второй из двух спаррингов против сборной Эстонии.

Основное время завершилось вничью (4:4), и сине-желтые снова выиграли матч в овертайме (7:4 OT).

Команда под руководством Андрея Евдокимова провела учебно-тренировочный сбор в Эстонии.

Днем ранее, 4 апреля, сине-желтая команда в овертайме выиграла первый спарринг против Эстонии (3:2 OT).

Пляжный футбол. Товарищеский матч

Спарринг 2. 5 апреля 2026. Эстония

15:00. Эстония – Украина – 4:7 OT

Голы: Левченко, 9, 41, Федорченко, 11, Мережин, 15, Дуков, 28, 41, Максимец, 38

Украина. Вратари: Иван Мороз, Олег Мережин, Павел Шпонько

Полевые игроки: Глеб Сметанин, Дмитрий Войтенко, Игорь Левченко, Денис Дуков, Олег Щитник, Никита Левченко, Артем Федорченко, Александр Самойленко, Сергей Максимец, Алексей Дехтярев, Даниил Кислов

По теме:
Пляжный футбол. Спарринг 2. Эстония – Украина. Смотреть онлайн LIVE
САРАПИЙ: Как мне говорит отец: «Клуб важнее сборной»
Пляжный футбол. Украина в первом спарринге обыграла Эстонию в овертайме
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06 апреля 2026, 09:12 13
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера

Отмечается, что у Луческу наступила смерть мозга

Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Футбол | 06 апреля 2026, 10:30 4
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона

Бывший нападающий считает, что «бело-синим» необходимо все силы бросить на завоевание Кубка Украины

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06.04.2026, 06:58
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 05.04.2026, 22:04
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Известно, в каком состоянии находится Луческу
Футбол | 06.04.2026, 12:49
Известно, в каком состоянии находится Луческу
Известно, в каком состоянии находится Луческу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 06:23 26
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
