Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
В полуфиналах сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон
Вечером 5 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2025/26.
Процедура прошла после заключительного поединка 1/4 финала Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4).
В полуфиналах 25–26 апреля 2026 года сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон.
Полуфинальные матчи состоятся в Лондоне на стадионе Уэмбли. Там же пройдет финальные поединок (16 мая).
Днем ранее в четвертьфиналах Манчестер Сити обыграл Ливерпуль (4:0), Челси разгромил Порт Вейл (7:0), Саутгемптон сенсационно взял верх над Арсеналом (2:1).
Кубок Англии 2025/26
Пары 1/2 финала, 25–26 апреля 2026
- Челси – Лидс
- Манчестер Сити – Саутгемптон
1/4 финала, 4–5 апреля 2026
- Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
- Челси – Порт Вейл – 7:0
- Саутгемптон – Арсенал – 2:1
- Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
