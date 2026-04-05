05 апреля 2026, 22:04 | Обновлено 05 апреля 2026, 22:16
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии

В полуфиналах сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон

FA Cup

Вечером 5 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2025/26.

Процедура прошла после заключительного поединка 1/4 финала Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналах 25–26 апреля 2026 года сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон.

Полуфинальные матчи состоятся в Лондоне на стадионе Уэмбли. Там же пройдет финальные поединок (16 мая).

Днем ранее в четвертьфиналах Манчестер Сити обыграл Ливерпуль (4:0), Челси разгромил Порт Вейл (7:0), Саутгемптон сенсационно взял верх над Арсеналом (2:1).

Кубок Англии 2025/26

Пары 1/2 финала, 25–26 апреля 2026

  • Челси – Лидс
  • Манчестер Сити – Саутгемптон

1/4 финала, 4–5 апреля 2026

  • Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
  • Челси – Порт Вейл – 7:0
  • Саутгемптон – Арсенал – 2:1
  • Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)

По теме:
ФОТО. 40-летний экс-футболист Арсенала зажег на секторе ультрас
Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен 2:4). Камбек, серия пенальти. Видео голов, обзор
Драма, камбек и пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Англии
Кубок Англии по футболу жеребьевка Ливерпуль Лидс Саутгемптон Арсенал Лондон Манчестер Сити Порт Вейл выбор редакции Челси Вест Хэм Манчестер Сити - Ливерпуль Челси - Лидс Манчестер Сити - Саутгемптон Вест Хэм - Лидс Саутгемптон - Арсенал
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял важное решение вместо сборной Украины
Футбол | 06 апреля 2026, 01:02 0
Ребров принял важное решение вместо сборной Украины
Ребров принял важное решение вместо сборной Украины

Тренер самостоятельно решил, что Забарный будет капитаном

Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Футбол | 05 апреля 2026, 19:56 65
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью

Команды обменялись голами

ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Футбол | 05.04.2026, 09:34
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05.04.2026, 07:10
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Футбол | 05.04.2026, 08:02
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
