Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии

Вечером 5 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии 2025/26.

Процедура прошла после заключительного поединка 1/4 финала Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналах 25–26 апреля 2026 года сыграют: Челси – Лидс, Манчестер Сити – Саутгемптон.

Полуфинальные матчи состоятся в Лондоне на стадионе Уэмбли. Там же пройдет финальные поединок (16 мая).

Днем ранее в четвертьфиналах Манчестер Сити обыграл Ливерпуль (4:0), Челси разгромил Порт Вейл (7:0), Саутгемптон сенсационно взял верх над Арсеналом (2:1).

Кубок Англии 2025/26

Пары 1/2 финала, 25–26 апреля 2026

Челси – Лидс

Манчестер Сити – Саутгемптон

1/4 финала, 4–5 апреля 2026

Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0

Челси – Порт Вейл – 7:0

Саутгемптон – Арсенал – 2:1

Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)

