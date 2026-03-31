Пресс-конференция Реброва, победа Украины U-16, золотой урожай Онофрийчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 марта.

1A. РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»

Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии

1B. МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы перед спаррингом с Албанией

ФОТО. Сборная провела тренировку в Валенсии накануне спарринга с Албанией

Сине-желтая команда 31 марта сыграет товарищеский матч

3. Украина U-16 минимально одолела Марокко U-16 в последней игре в Турции

Единственный гол в конце 1-го тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко

4. Кубок Украины по футзалу. Жеребьевкой определены полуфинальные пары

Полуфиналы: Сокол Хмельницкий – Кардинал Ровно, ХИТ Киев – Киев Футзал

5. Второй матч на ноль. Сокол обыграл Кременчуг в финале плей-офф

Вратарь Олег Петров снова на высоте

6. Онофрийчук собрала урожай медалей на этапе КМ и установила рекорд

Украинская гимнастка к победе в многоборье добавила еще 3 золота

7. Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку

Даяна в 1/32 финала переиграла Анастасию Захарову и вышла на Белинду Бенчич

8. Турнир претендентов. Анна Музычук сыграла вничью с соперницей из Китая

Все партии 2-го тура соревнований на Кипре завершились миром

9. Фундора уничтожил Турмана. Себастьяну стоит идти в сторону топ-боев

Главный тест пройден. Теперь – испытание

10. Матч, который не нужен никому

О поединке сборной Украины против албанцев