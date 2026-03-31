Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Реброва, победа Украины U-16, золотой урожай Онофрийчук
Другие новости
31 марта 2026, 12:19 | Обновлено 31 марта 2026, 12:20
Пресс-конференция Реброва, победа Украины U-16, золотой урожай Онофрийчук

Главные новости за 30 марта на Sport.ua

31 марта 2026, 12:19 | Обновлено 31 марта 2026, 12:20
607
0
Пресс-конференция Реброва, победа Украины U-16, золотой урожай Онофрийчук
УАФ. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 марта.

1A. РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии

1B. МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Защитник сборной Украины ответил на вопросы перед спаррингом с Албанией

ФОТО. Сборная провела тренировку в Валенсии накануне спарринга с Албанией
Сине-желтая команда 31 марта сыграет товарищеский матч

3. Украина U-16 минимально одолела Марокко U-16 в последней игре в Турции
Единственный гол в конце 1-го тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко

4. Кубок Украины по футзалу. Жеребьевкой определены полуфинальные пары
Полуфиналы: Сокол Хмельницкий – Кардинал Ровно, ХИТ Киев – Киев Футзал

5. Второй матч на ноль. Сокол обыграл Кременчуг в финале плей-офф
Вратарь Олег Петров снова на высоте

6. Онофрийчук собрала урожай медалей на этапе КМ и установила рекорд
Украинская гимнастка к победе в многоборье добавила еще 3 золота

7. Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Даяна в 1/32 финала переиграла Анастасию Захарову и вышла на Белинду Бенчич

8. Турнир претендентов. Анна Музычук сыграла вничью с соперницей из Китая
Все партии 2-го тура соревнований на Кипре завершились миром

9. Фундора уничтожил Турмана. Себастьяну стоит идти в сторону топ-боев
Главный тест пройден. Теперь – испытание

10. Матч, который не нужен никому
О поединке сборной Украины против албанцев

По теме:
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем