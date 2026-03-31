Пресс-конференция Реброва, победа Украины U-16, золотой урожай Онофрийчук
Главные новости за 30 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 марта.
1A. РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии
1B. МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Защитник сборной Украины ответил на вопросы перед спаррингом с Албанией
ФОТО. Сборная провела тренировку в Валенсии накануне спарринга с Албанией
Сине-желтая команда 31 марта сыграет товарищеский матч
3. Украина U-16 минимально одолела Марокко U-16 в последней игре в Турции
Единственный гол в конце 1-го тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко
4. Кубок Украины по футзалу. Жеребьевкой определены полуфинальные пары
Полуфиналы: Сокол Хмельницкий – Кардинал Ровно, ХИТ Киев – Киев Футзал
5. Второй матч на ноль. Сокол обыграл Кременчуг в финале плей-офф
Вратарь Олег Петров снова на высоте
6. Онофрийчук собрала урожай медалей на этапе КМ и установила рекорд
Украинская гимнастка к победе в многоборье добавила еще 3 золота
7. Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Даяна в 1/32 финала переиграла Анастасию Захарову и вышла на Белинду Бенчич
8. Турнир претендентов. Анна Музычук сыграла вничью с соперницей из Китая
Все партии 2-го тура соревнований на Кипре завершились миром
9. Фундора уничтожил Турмана. Себастьяну стоит идти в сторону топ-боев
Главный тест пройден. Теперь – испытание
10. Матч, который не нужен никому
О поединке сборной Украины против албанцев
