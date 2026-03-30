Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США), который проводится на зеленом грунте.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Анастасию Захарову (WTA 66) за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/32 финала

Анастасия Захарова – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Даяна одолела Анастасию в 1/32 финала Уимблдона.

Следующей оппоненткой Даяны в Чарльстоне будет третья сеяная Белинда Бенчич (WTA 12) из Швейцарии. Ранее Ястремксая играла против Бенчич пять раз и одержала одну победу.

Ястремская в третий раз выступает на кортах Чарльстона и впервые сумела выиграть матч в основной сетке.

Помимо Даяны, Украину в одиночном разряде американского пятисотника также представят Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.