ФОТО. Сборная провела тренировку в Валенсии накануне спарринга с Албанией
Вечером 30 марта в Валенсии состоялась открытая тренировка сборной Украины накануне очередной игры.
Сине-желтая команда 31 марта сыграет товарищеский матч против сборной Албании.
Главный тренер сборной Сергей Ребров и защитник Виталий Миколенко приняли участие в предматчевой пресс-конференции.
Товарищеская игра между Украиной и Албанией на стадионе Сьюдад де Валенсия начнется 31 марта в 21:45.
Сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив команде Швеции (1:3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
