РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 марта 2026, 20:43 | Обновлено 30 марта 2026, 21:45
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии

УАФ. Сергей Ребров

30 марта в Валенсии состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против Албании, игра начнется 31 марта в 21:45.

Главный тренер сборной Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Возможная отставка? Я уже прокомментировал после игры то, что происходит. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом УАФ (Андреем Шевченко) и все решить. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей команды и страны.

Как я настраиваю игроков? Они собрались и поговорили. Это важно, чтобы все понимали, что эта ответственность на всех. Да, я отвечаю первый, и на пресс-конференции было много вопросов ко мне. Но и ребята должны понимать: мы играем вместе.

Я никогда не отделяю тренера от команды, поэтому очень важно понимать, что это будет не товарищеская игра, а матч после поражения, и нужно показывать совсем другой уровень игры. Как я уже говорил, у нас очень молодая команда, но это не значит, что нет ответственности. Игроки, которые выйдут на матч, должны бороться за себя и за страну, за наше лицо.

Слухи про кражу вещей сборной в Испании? Это у администраторов спрашивайте, я не знаю.

Я думаю, к сожалению, игру со Швецией забыть нельзя вообще. Она влияет на игроков. Я вижу это в тренировочном процессе и сейчас во время подготовки. Да, изменения будут обязательно. Молодые игроки, которые приехали, получат свой шанс.

Причины поражения от Швеции? Я считаю, что мы играли против сильной сборной. Даже несмотря на то, что у них не было нескольких ведущих игроков, они могут заменить своих футболистов. У них почти никого нет из национального чемпионата, почти все игроки выступают в топ-странах. И это очень мощная сборная.

Плюс, когда пропускаем на первых минутах каждого тайма, это очень тяжело для игроков. Мы пытались создавать моменты, но очень тяжело играть, когда пропускаешь на первых минутах и первого тайма, и второго. Поэтому, к сожалению, мы проиграли этот матч. Да, мы проанализировали, поговорили с игроками. Следующая игра очень важна.

Как настраивать? Я уверен, что игроки все понимают. По тренировочному процессу не было ни одного игрока, кто отказался, кто бы сказал, что нет мотивации, еду домой и не хочу здесь находиться. Наоборот, они говорили, что хотим доказать, что это была неприятная ошибка, и мы попробуем показать игру. Я надеюсь, что они покажут совсем другой уровень игры.

Почему не вызван Ярмоленко? Потому что очень большая конкуренция на этой позиции. В начале чемпионата Андрей вообще, к сожалению, не играл. Сейчас он забивает, я очень доволен. Желаю только лучшего Андрею, чтобы он завершил сезон без травм.

С Албанией будет товарищеский матч. Поражение повлияло. Когда играешь официальный матч и товарищескую встречу – это совсем разные вещи. Сейчас у нас было 4 дня на подготовку. Раньше постоянно было по два дня. Только против Азербайджана было три дня на подготовку. Сейчас было четыре. В первые дни было очень тяжело. Ребята не понимали, как так получилось, хотя они были настроены очень серьезно. Поэтому сейчас больше времени. Я уверен, будет много изменений, и игроки, которые выйдут, будут достаточно свежими и должны показывать интенсивную игру».

ВИДЕО. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Валенсии

Николай Степанов
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Барселоне придется заплатить 2 млн евро за уход вратаря-ветерана
Матч, который не нужен никому…
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Комментарии 28
Як же він заї...задовбав своєю риторикою. Одне і теж: "ми повинні, ми налаштовуємось, і т.д. і т.п." ,а в результаті 0. Так і хочеться сказати по українські: "Йди ти в ср@ку зі своїми недолугими речами !". Нездара !
РЕБРОВ: «Після гри з Албанією у мене буде зустріч із президентом УАФ»
Поржемо. Віскарика накатимо. Та новий контракт на кілька лямів в рік намалюємо. А чому б і ні. Бізнес є бізнес. Спорт і люди ні до чого....
Ну сука ні совісті,ні гідності.Обісрався ти,признай це і іди.Ні воно сидить і філософствує.В команді херова обстановка,нема колективу.Нема бажання грати один за одного ,підтримувати.Вообщем прощавай Сірожа і дай Бог тебе більше не бачити на чолі нашої головної команди.
Знов хамив журналістці коли та почала задавати незручне питання: "дивись сюда, не дивись в телефон!". Ти шо ахуел фізрук довбаний? Це ти себе так будеш вести? Тобі яка разниця і що є обурливого якщо питання зачитують? Ти будеш журналістам як їм говорити і будеш бикувати типу "сматрі мнє в глаза", ти ахренел чепушня? Ти бль після всього того шо ти натренував повинен сидіти нижче трави і тихіше води і з опущеним хлібалом тільки вибачатися перед всіма, перед всією країною яка переживає такі трагічні часи і надії людей які ти похоронив. Просто нереально охренівша наглота. 
Судячи по всім цим сигналам, завтра точно усім треба вболівати за Албанію.
Після матчу з Албанією має відбутися зустріч з фанатами. Ось вони мають поставити питання, зробити висновки і заплатити те, що він заробив. Таке відчуття , що він вчиться в Зеленського- хоче довічний термін у керма збірної
Тобто, ще навіть вірогідність того, що він залишиться є?
Ну то тоді я взагалі зможу надовго забути за перегляд матчів збірної😂
Сережа, ты устал, ты уходишь.
А повинна бути зустріч з вболівальниками і копняки під сраку.
Де очікується продовження контракту Сергія Реброва на ще один цикл. Вболівальники сказали, що через якийсь один невдалий матч, вони не мають бажання розлучатись з улюбленим тренером
Битись за країну треба було зі шведами. А тут уже нахер не треба.
Щиро бажаю перемоги Албанії, ато як виграють - ще героєм нації назвуть цього недоумка і контракт до 28 продовжать.
.
Ніякої думки на полі,ні комбінації,нічого! Як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця 
"У нас дуже молода команда". 
На кого розрахована ця відмазка?
Ну хто там молодий, один Ярмолюк? 
Пономаренка можна не рахувати, він зіграв лише 15 хвилин. Вийшов коли вже рахунок був 3:0.
Было ощущение, что игроки сливают матч. Это самое худшее из всех вариантов про матч. Только в конце матча вышли не маститые игроки и комманда зашевелилась - стали появляться первые реальные моменты, а не удары мимо ворот из выгодных положений. Реброва надо уволнять, а некоторых "мастеров международного класса" надо хотя бы на сезон не подпускать к сборной поссле матча со шведами. Я знал, что так будет, к ссожалению (это не в первый раз), поэтому уверенно делал ставку на проигрыш наашей сборной. Печаль. Я бы с радостью проиграл бы.....но не судьба. В спорте часто побеждает бабло....
Толку не буде. 
ПНХ
Там великн бабло! Не віддасть Пазік з їхнього общака нікому. Який Маркевич? Навіщо? Ми і так як вареники у маслі булькаємо!
Ніколи не бежав поразки збірної. Але завтрашній матч це вийняток. Надіюсь, що футболісти це розуміють і зіграють, ще "краще" ніж зі шведами. Бо іншої можливості як поразка не буде, щоб позбавитись СіроЖу.
Щє раз для сірожи - погугли - Лес Подеревьянський - Ти все просрав сьогун... Там все про тебе...
А де совість Сука?
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
