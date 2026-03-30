РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Сборная Украины проведет товарищеский матч в испанской Валенсии
30 марта в Валенсии состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против Албании, игра начнется 31 марта в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:
«Возможная отставка? Я уже прокомментировал после игры то, что происходит. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом УАФ (Андреем Шевченко) и все решить. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей команды и страны.
Как я настраиваю игроков? Они собрались и поговорили. Это важно, чтобы все понимали, что эта ответственность на всех. Да, я отвечаю первый, и на пресс-конференции было много вопросов ко мне. Но и ребята должны понимать: мы играем вместе.
Я никогда не отделяю тренера от команды, поэтому очень важно понимать, что это будет не товарищеская игра, а матч после поражения, и нужно показывать совсем другой уровень игры. Как я уже говорил, у нас очень молодая команда, но это не значит, что нет ответственности. Игроки, которые выйдут на матч, должны бороться за себя и за страну, за наше лицо.
Слухи про кражу вещей сборной в Испании? Это у администраторов спрашивайте, я не знаю.
Я думаю, к сожалению, игру со Швецией забыть нельзя вообще. Она влияет на игроков. Я вижу это в тренировочном процессе и сейчас во время подготовки. Да, изменения будут обязательно. Молодые игроки, которые приехали, получат свой шанс.
Причины поражения от Швеции? Я считаю, что мы играли против сильной сборной. Даже несмотря на то, что у них не было нескольких ведущих игроков, они могут заменить своих футболистов. У них почти никого нет из национального чемпионата, почти все игроки выступают в топ-странах. И это очень мощная сборная.
Плюс, когда пропускаем на первых минутах каждого тайма, это очень тяжело для игроков. Мы пытались создавать моменты, но очень тяжело играть, когда пропускаешь на первых минутах и первого тайма, и второго. Поэтому, к сожалению, мы проиграли этот матч. Да, мы проанализировали, поговорили с игроками. Следующая игра очень важна.
Как настраивать? Я уверен, что игроки все понимают. По тренировочному процессу не было ни одного игрока, кто отказался, кто бы сказал, что нет мотивации, еду домой и не хочу здесь находиться. Наоборот, они говорили, что хотим доказать, что это была неприятная ошибка, и мы попробуем показать игру. Я надеюсь, что они покажут совсем другой уровень игры.
Почему не вызван Ярмоленко? Потому что очень большая конкуренция на этой позиции. В начале чемпионата Андрей вообще, к сожалению, не играл. Сейчас он забивает, я очень доволен. Желаю только лучшего Андрею, чтобы он завершил сезон без травм.
С Албанией будет товарищеский матч. Поражение повлияло. Когда играешь официальный матч и товарищескую встречу – это совсем разные вещи. Сейчас у нас было 4 дня на подготовку. Раньше постоянно было по два дня. Только против Азербайджана было три дня на подготовку. Сейчас было четыре. В первые дни было очень тяжело. Ребята не понимали, как так получилось, хотя они были настроены очень серьезно. Поэтому сейчас больше времени. Я уверен, будет много изменений, и игроки, которые выйдут, будут достаточно свежими и должны показывать интенсивную игру».
ВИДЕО. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Валенсии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Поржемо. Віскарика накатимо. Та новий контракт на кілька лямів в рік намалюємо. А чому б і ні. Бізнес є бізнес. Спорт і люди ні до чого....
Ну то тоді я взагалі зможу надовго забути за перегляд матчів збірної😂
Щиро бажаю перемоги Албанії, ато як виграють - ще героєм нації назвуть цього недоумка і контракт до 28 продовжать.
На кого розрахована ця відмазка?
Ну хто там молодий, один Ярмолюк?
Пономаренка можна не рахувати, він зіграв лише 15 хвилин. Вийшов коли вже рахунок був 3:0.