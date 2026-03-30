Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 марта 2026, 21:19 | Обновлено 30 марта 2026, 21:21
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы перед спаррингом с Албанией

30 марта 2026, 21:19 | Обновлено 30 марта 2026, 21:21
1751
18 Comments
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
УАФ. Виталий Миколенко

30 марта в Валенсии состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника Виталия Миколенко.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против Албании, игра начнется 31 марта в 21:45.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко на пресс-конференции рассказал:

«Первый день был тяжелым для всех игроков и причастных в нашей команде, для всего персонала. Но потом собрались с командой, переговорили с ребятами, что у нас есть еще один матч. Мы должны выходить, биться за эту страну и играть этот товарищеский матч. Мы должны выходить и показывать, что имеем право играть за эту страну.

Как стать авторитетом для партнеров? Наверное, пройти такие матчи, получить такой опыт, чтобы потом, во-первых, быть очень качественным и хорошим игроком, который всегда отдается за сборную и за свой клуб. Если это видят партнеры по команде, они будут так же работать и стараться быть такими же качественными и отдающимися на поле на все 100%.

Наверное, если добавить ко всему этому свой опыт, который был у ребят, которые играли до этого, тогда становишься лидером и ведешь команду за собой. В силу своего возраста, как я говорил, это иногда трудно сделать и поймать этот момент, когда ты можешь что-то сказать в раздевалке, чтобы это выглядело органично».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко в Валенсии

По теме:
Дуглас КОСТА: «Неймар может выиграть чемпионат мира за несколько минут»
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Футбол | 30 марта 2026, 22:05 0
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин

Кондратюк считает, что Илья ухудшается из-за Сафонова

«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 30 марта 2026, 01:59 14
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины

Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026

Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 30.03.2026, 17:40
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:15
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30.03.2026, 08:51
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Віталій, ти мало не єдиний, до кого не має питань...Всі решта відбувають номер... Нікому непотрібний матч...
Поясніть, може я не розумію...Але що цей матч взагалі дає, чи що він значить взагалі??( Мені як вболівальнику футболу, та збірної України уже ці матчі не цікаві!! Навіть якщо це стадо виграє 5-0 що це змінить??
Перший раз, за весь час вболівання таке кажу, але мені всеодно, з яким рахунком закінчиться цей матч.
Хоч 20:0 програйте, але мені байдуже.
Я думаю нас таких багато і з кожним наступним безхарактерним важливим матчем нас ставатиме дедалі більше 
Всё прекрасно, но...Собираться, говорить, биться и добиваться результата нужно было несколько дней назад, в матче со Швецией. А сейчас толку? Выиграйте вы Албанию хоть 10-0, на ЧМ не поедете, уважения болельщиков не вернёте, имиджа стране не добавите, себя не продадите... 
Вас послухати, то у нас що не матч то досвід. Користуватись ним вже треба, бо скоро кар'єру закінчите, а досвід залишиться досвідом.
До Миколенка питань нема, єдиний хто старався щось зробити, але інші? Мало того що інертні, та ще й додачу тупі (один Судаков з його коментарем чого вартий)
Не вы, не ваш матч против Албании нахрен никому не нужны!!!!
Да ви хоч 10-0 виграйте цієї ганьби вже не змити !!! Не вже не розумієте ? Чи придурюєтесь ? Ця гра потрібно можливо тільки вам більше нікому !!! Раніше треба було думати головою а не ....
Збиратись і говорити треба було перед матчем зі шведами. Виходити на поле і битись за престиж країни так, як хлопці б'ються на фронті. Для чого ви обгортуєтесь прапором України перед матчем ? Щоб потім зганьбити його?Носіння прапора треба заслужити, а не використовувати його як покривало. Ви не заскочили в останній вагон, хоч його для вас тримали до скільки могли...
Кому потрібен Ваш досвід якщо всі основні матчі програні !!!!!!!!  Дивитись на це все не має сил !!!! Вже достатньо надивились на ці всі потуги збірної !!!! Вже нікому нічого доводити не треба !!!! Програли все що можливо і не можливо !!!!!  Нах нам такий футбол !!!!!!! Грайте для себе скільки хочете !!!!!  Вболівальників це вже не бентежить !!!!!!!
Нічого ви вже не маєте!!!!!обісрані
Поздно пить Боржоми...
Хто вас заставляє дивитись? нах з пляжу🖕
Всім горе коментаторам пох, як вони кажуть, тоді чого стільки коментарів і уваги? Якби пох, то не писали, не читали, не коментували, а так виявляється що всі пі3дабол. 100% завтра всі хто тут👇👇👇піздякали, повилазять під час матчу.
ще один був би як би шведів пройшли...
Матч який, особисто мені, не цікаво буде дивитись навіть у короткому огляді
Микола, ти єдиний, хто грав у футбол зі шведами. Не позорся !
Вас як Пономаренко не спасе,то вам і від Албанців вона присницься.
Популярные новости
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
