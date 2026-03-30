МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»

30 марта в Валенсии состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника Виталия Миколенко.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против Албании, игра начнется 31 марта в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко на пресс-конференции рассказал:

«Первый день был тяжелым для всех игроков и причастных в нашей команде, для всего персонала. Но потом собрались с командой, переговорили с ребятами, что у нас есть еще один матч. Мы должны выходить, биться за эту страну и играть этот товарищеский матч. Мы должны выходить и показывать, что имеем право играть за эту страну.

Как стать авторитетом для партнеров? Наверное, пройти такие матчи, получить такой опыт, чтобы потом, во-первых, быть очень качественным и хорошим игроком, который всегда отдается за сборную и за свой клуб. Если это видят партнеры по команде, они будут так же работать и стараться быть такими же качественными и отдающимися на поле на все 100%.

Наверное, если добавить ко всему этому свой опыт, который был у ребят, которые играли до этого, тогда становишься лидером и ведешь команду за собой. В силу своего возраста, как я говорил, это иногда трудно сделать и поймать этот момент, когда ты можешь что-то сказать в раздевалке, чтобы это выглядело органично».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко в Валенсии