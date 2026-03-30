Украина U-16 минимально одолела Марокко U-16 в последней игре в Турции
Сборная Украины U-16 успешно провела спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.
30 марта в 11:00 в Турции Украина U-16 нанесла поражение команде Марокко U-16 (1:0).
Единственный гол в конце первого тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко, форвард львовского Руха.
Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) провела учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).
Главный тренер Владимир Самборский работал на сборах с 22 футболистами, которые готовятся к квалификации Евро-2027 U-17.
В первой товарищеской игре 25 марта Украина U-16 уступила Турции U-16 (0:2), а затем 28 марта сине-желтые проиграли Норвегии U-16 (3:4).
30 марта 2026. Турция
Украина U-16 – Марокко U-16 – 1:0
Гол: Артем Федушко, 45
Результаты спаррингов сборной Украины U-16
- 25 марта. 12:00. Турция – Украина – 2:0
- 28 марта. 14:00. Украина – Норвегия – 3:4
- 30 марта. 11:00. Украина – Марокко – 1:0
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Бывший нападающий указал на слабость левого фланга после ухода Коноплянки и Мудрика