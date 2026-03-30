30 марта 2026, 13:17 | Обновлено 30 марта 2026, 13:29
Украина U-16 минимально одолела Марокко U-16 в последней игре в Турции

Единственный гол в конце 1-го тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко

УАФ

Сборная Украины U-16 успешно провела спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

30 марта в 11:00 в Турции Украина U-16 нанесла поражение команде Марокко U-16 (1:0).

Единственный гол в конце первого тайма с помощью рикошета забил Артем Федушко, форвард львовского Руха.

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) провела учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Главный тренер Владимир Самборский работал на сборах с 22 футболистами, которые готовятся к квалификации Евро-2027 U-17.

В первой товарищеской игре 25 марта Украина U-16 уступила Турции U-16 (0:2), а затем 28 марта сине-желтые проиграли Норвегии U-16 (3:4).

Товарищеский матч

30 марта 2026. Турция

Украина U-16 – Марокко U-16 – 1:0

Гол: Артем Федушко, 45

Результаты спаррингов сборной Украины U-16

  • 25 марта. 12:00. Турция – Украина – 2:0
  • 28 марта. 14:00. Украина – Норвегия – 3:4
  • 30 марта. 11:00. Украина – Марокко – 1:0

молодіжки як завжди не підводять, молодці!
