Давайте говорить честно и откровенно: 31 марта все мы рассчитывали увидеть сборную Украины в испанской Валенсии в роли хозяина матча абсолютно другого ранга. Да, нашим соперником могла быть Польша. Или Албания, против которой мы в итоге и сыграем. Но это должна была быть игра финальной стадии плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. И никак иначе. Правда, для этого нужно было обыгрывать Швецию, а не позорно «сливаться» со счетом 1:3 и без какой-либо игры, мысли и желания что-либо поменять на поле.

После поражения от Швеции сказано было очень много, но еще больше у каждого из нас осталось в виде недосказанного. И не потому, что не хотелось обидеть наших футболистов или тренерский штаб. Они как раз заслужили критику, и плевать, хотели они ее услышать, либо же нет. Просто практически каждый болельщик сборной Украины после фиаско со шведами ощутил, прежде всего, колоссальную опустошенность. Это признавали все, с кем довелось пообщаться автору этих строк. Не хотелось ничего: ни критиковать, ни что-то анализировать. Ни-че-го…

И это наихудший вариант из возможных. Ведь когда тебя любят или ненавидят – это все равно проявление каких-то эмоций. А когда по отношению к тебе проявляется лишь апатия, то это значит только одно – больше ты просто не заслуживаешь никакого внимания.

И завтрашний матч сборной Украины против Албании, которая упустила победу (1:2) в своем полуфинальном противостоянии в рамках плей-офф квалификации против Польши, является ничем иным, как игрой, которая не нужна никому. Ее просто предстоит провести «для галочки». Из-за того, что так договорились заранее с прицелом на позицию ФИФА и, как поговаривают, УАФ просто арендовала стадион в Валенсии на два матча – с прицелом на финальную битву стыков.

Прежде всего, давайте говорить о потенциальных переменах, которые ждут сборную Украины в ближайшем будущем. Вероятнее всего, «сине-желтые» уже летом получат нового главного тренера. Контракт с Сергеем Ребровым и его штабом, как судачат компетентные инсайдеры, продлен не будет. Равно как и сам тренер не считает нужным расторгнуть его досрочно, предпочитая, видимо, получить всю полагающуюся ему заработную плату до последнего евроцента. Но 30 июня Ребров все равно должен будет уйти, а его место займет кто-то иной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Реброву матч против Албании не нужен априори. Как бы не хотелось 51-летнему наставнику, а предстоящая товарищеская игра не станет его «лебединой песней» во главе сборной Украины. Равно как и возможностью громко «хлопнуть дверью». Даже если представить себе какой-то невероятный и фантастический вариант, при котором «сине-желтые» разгромят албанцев с хоккейным или (фантазировать так фантазировать!) даже баскетбольным счетом, это не поменяет ровным счетом ничего. Потому что свою ключевую задачу по контракту Ребров все равно не выполнил – сборная вновь осталась без чемпионата мира, и все болельщики «сине-желтых» будут вынуждены подбирать себе на мундиале других «фаворитов сердца», если конечно, пожелают вообще созерцать турнир, где уже два десятка лет как нет Украины.

Футболистам сборной матч против Албании также не нужен. Свою главную игру в этом году они провалили несколькими днями ранее – против шведов. Как признавался после того поединка форвард «Лиона» Роман Яремчук, в раздевалке «сине-желтых» царила крайне гнетущая атмосфера, в которой стало ясно главное – у этой команды просто больше нет харизматичных лидеров. Еще не так давно были Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук… А теперь их нет. Плюс травмированные Матвиенко и Зинченко, которые могли бы хоть как-то исправить ситуацию, если бы оказались в строю, но произошло так, как произошло.

Зачем игрокам, которые провалили игру со Швецией, матч против Албании? Кому и что они должны доказывать? Главному тренеру, который вскоре покинет свой пост? Или болельщикам, которые в большинстве своем если и будут смотреть этот поединок, то уж точно без особых эмоций и энтузиазма?

Говорить о наигрывании новых схем, тактических задумок, каких-то неординарных решений, да и просто новых лиц в сборной также не приходится. Потому что зачем это все, если тренерский штаб Реброва уходит, а кто придет им на замену еще абсолютно непонятно.

Болельщикам сборной Украины в большинстве своем смотреть на товарняк против албанцев также вряд ли будет интересно. В памяти еще свежи воспоминания о катастрофическом фиаско против Швеции, равно как и претензии к игрокам, от которых ждали значительно большего – Забарному, Судакову, Ванату, Ярмолюку, Цыганкову… В конце концов, многие из тех, кто выглядел крайне невыразительно против шведов, так и не нашли в себе силы воли, чтобы выйти и просто извиниться за ту неудачу. И единственным, к кому не было претензий, причем ни по игре, ни по самоотдаче, ни по уровню самокритики, оказался левый фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, который даже после провала удостоился теплых комментариев в свой адрес от болельщиков.

Поэтому на выходе мы получаем матч, который не нужен никому – ни тренерскому штабу этой сборной, ни футболистам команды, ни специалистам или экспертам, ни болельщикам. В конце концов, футбол для того и существует, чтобы давать эмоцию, интригу, накал. Что из этого можно ожидать в спарринге против албанцев? Итоговый ответ даст, конечно, только сам матч, но давайте не будем лукавить или преувеличивать – нас ждет просто игра «для галочки». Которую нужно провести только потому, что так нужно. Возможно, это даже самый бессмысленный футбольный поединок за всю историю нашей национальной команды. Хотя «сине-желтым», увы, не привыкать устанавливать невероятные антирекорды, или отличаться еще чем-то в этом роде…