  4. ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к одному футболисту и поблагодарили его
28 марта 2026, 22:07 | Обновлено 28 марта 2026, 22:19
ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к одному футболисту и поблагодарили его

Виталий Миколенко заслужил респект болельщиков сборной Украины

УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко получил волну поддержки от украинских болельщиков после матча со сборной Швецией (1:3).

Под крайней публикацией на его странице в Instagram фаны оставили слова благодарности футболисту.

Большинство сообщений были связаны с его откровенным интервью после матча сборной Украины против Швеции, где Миколенко открыто прокомментировал игру команды.

Среди комментариев, оставленных под публикацией, были такие сообщения: «Ты, дядька, все четко сказал!», «Единственный, за кого не стыдно», «Респект за интервью после матча, сказал все по делу и не начал лепить отмазки в отличие от тренера и центрального защитника...», «Спасибо, Николай. Сказал все по делу, по факту», «Спасибо за откровенность, поддерживать сборную Украины – это как поддерживать саму страну. До последнего!», «Спасибо за откровенность. К сожалению, единственный, кто отработал сегодня», «Это должен был сказать Ребров, а не ты. Легенда», «Спасибо, Виталий».

Болельщики особенно отметили искренность футболиста и его открытость в общении с прессой после тяжелого матча со Швецией.

Комментарии 1
Андрій Шевченко
Кращий
