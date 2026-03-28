Сборная Украины установила абсолютный антирекорд в истории футбола

26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3. Главным героем встречи стал Виктор Дьекереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.

Эта неудача стала очередной для Украины в решающих матчах отбора на мундиаль. «Сине-желтые» уже шесть раз останавливались в шаге от финальной части чемпионата мира, что является антирекордом среди европейских сборных. Лишь однажды – в 2006 году – украинцы смогли пробиться на турнир, дойдя до четвертьфинала.

По этому показателю подопечные Реброва превзошли Ирландию, у которой шесть вылетов.