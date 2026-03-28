Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины установила абсолютный антирекорд в истории футбола
Чемпионат мира
28 марта 2026, 22:42 | Обновлено 28 марта 2026, 23:23
824
3

Сборная Украины установила абсолютный антирекорд в истории футбола

Команда шесть раз выбывала в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ

28 марта 2026, 22:42 | Обновлено 28 марта 2026, 23:23
824
3 Comments
Сборная Украины установила абсолютный антирекорд в истории футбола
УАФ

26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3. Главным героем встречи стал Виктор Дьекереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.

Эта неудача стала очередной для Украины в решающих матчах отбора на мундиаль. «Сине-желтые» уже шесть раз останавливались в шаге от финальной части чемпионата мира, что является антирекордом среди европейских сборных. Лишь однажды – в 2006 году – украинцы смогли пробиться на турнир, дойдя до четвертьфинала.

По этому показателю подопечные Реброва превзошли Ирландию, у которой шесть вылетов.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Чего его не выкинули раньше ? Зачем тянуть нулячего реброва . Потеряные три года
Ответить
+1
BekXan
Це не антирекорд збірної це показник бовдурства і кумівства федерації.Коли потрібно негайно приймати рішення і змінювати тренера ми чекаємо до останнього щоб в кінці прийняти обісрання як повинне.
Ответить
0
samird
Дмитро, у вас калькулятор зламався. По-перше, шість ніяк не може перевершити шість. Тільки дорівнювати. А Ірландці програвали стики 5 разів. І тому ми їх дійсно випередили зі своїми шістьома. Останній абзац непогано було б виправити.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем