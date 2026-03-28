В Швеции назвали футболиста, из-за которого Украина потерпела фиаско

26 марта сборная Украины сыграла ключевой матч полуфинала плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением подопечных Сергея Реброва со счетом 1:3.

Героем встречи стал Виктор Дьекереш, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.

Известное шведское издание SVT Sport дало отзыв об этом матче.

«Виктор Дьекереш стал главным героем матча против Украины, оформив хет-трик и сохранив для Швеции шансы на выход на чемпионат мира. Именно его результативная игра вернула команде веру после сложного отбора. Это «новая версия Златана Ибрагимовича», футболист, который превзошел все ожидания.

В то же время победа шведов стала возможной благодаря организованной игре и эффективности в атаке. Украина же подошла к поединку ослабленной из-за кадровых потерь – команде не помогли лидеры, в частности Артем Довбик и Александр Зинченко», – отмечает SVT Sport.