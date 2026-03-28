ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении от сборной Швеции (1:3).

«То, что я вижу сейчас... Никого не хочу обидеть – раздевалка мертва. Это я еще вчера увидел, к сожалению.

Это просто отсутствие личностей в раздевалке. Я со своей стороны хочу как-то подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами ты рождаешься. Ты не можешь это делать. У нас до этого было много лидеров, и в один момент их не стало. И сейчас такой момент, что, действительно, в раздевалке нет тех людей, которые могут что-то изменить. На фоне эмоций, на фоне тяжелого периода.

Личностей. То, что есть в Европе – это просто другие люди. Они личности, а мы пытаемся спрятаться от ответственности за спинами кого-то другого. И так каждый думает. И в итоге получается так, что никто на себя не берет ответственность», – сказал Яремчук.