Футболист сборной Украины потерял последний шанс в карьере попасть на ЧМ

Форвард французского «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификации на ЧМ-2026.

В четверг, 26 марта, подопечные Сергея Реброва уступили Швеции со счетом 1:3, а сам нападающий заявил, что это был последний его шанс пробиться на мундиаль:

– Как я слышал, сказали, что у нас сейчас самая молодая команда в Европе. Наверное, готовят на будущее. Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Что могу сказать? Стыдно.

Сейчас после матча можно наговорить много вещей. Не хочется ничего лишнего сказать, переходить на какие-то личности или что-то еще. Просто стыдно. Позор.

– Ты один из самых опытных футболистов этой команды, один из лидеров. Что можешь сказать об этом молодом поколении, которое вызывается в сборную? Чем оно отличается?

– Хорошие ребята, у них большое будущее. Я надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. Как я сказал ранее, к сожалению, для меня это был последний шанс.

Очень надеюсь на них, и, конечно, буду помогать чем могу. Я уверен, им тоже больно. Действительно тяжело, честно, – подытожил Яремчук.