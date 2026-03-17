Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров объявил состав сборной, Ярмолюк без победы, успех Стародубцевой
Другие новости
17 марта 2026, 11:12 | Обновлено 17 марта 2026, 12:00
Ребров объявил состав сборной, Ярмолюк без победы, успех Стародубцевой

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины
Главный тренер определился с игроками на плей-офф отбора ЧМ-2026

2. Камбек волков. Брентфорд с Ярмолюком упустил победу над Вулвз
Матч 30-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2

3. Фиорентина благодаря голу бывшего игрока Шахтера разгромила Кремонезе
Фиалки разобрались с новичком Серии А

4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
Лондонский клуб оштрафован на 10,75 млн фунтов стерлингов

5. Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
В «Челси» заиграть украинцу после длительного простоя будет крайне непросто

6. Определен первый финалист плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Киевский Сокол в 4-й раз уверенно обыграл Шторм в Виннице

7. Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений
В первом раунде отбора Юлия в двух сетах переиграла Мэддисон Инглис

8. Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Верховен рассказал, как был организован его бой с Александром

9. Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Самые интересные события 20-го тура УПЛ

10. Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
О кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

По теме:
Трудная победа Шахтера, гол Степанова, трофей Калининой, финиш Паралимпиады
Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ
Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Футбол | 17 марта 2026, 11:37 1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»

Артем считает, что руководство «львов» зря уволило Мирона Маркевича

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17 марта 2026, 07:38 0
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»

Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне

Паника в клубе АПЛ: готовы заменить тренера перед ключевым матчем
Футбол | 17.03.2026, 04:05
Паника в клубе АПЛ: готовы заменить тренера перед ключевым матчем
Паника в клубе АПЛ: готовы заменить тренера перед ключевым матчем
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Другие виды | 16.03.2026, 13:08
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17.03.2026, 08:11
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем