Ребров объявил состав сборной, Ярмолюк без победы, успех Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины

Главный тренер определился с игроками на плей-офф отбора ЧМ-2026

2. Камбек волков. Брентфорд с Ярмолюком упустил победу над Вулвз

Матч 30-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2

3. Фиорентина благодаря голу бывшего игрока Шахтера разгромила Кремонезе

Фиалки разобрались с новичком Серии А

4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф

Лондонский клуб оштрафован на 10,75 млн фунтов стерлингов

5. Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации

В «Челси» заиграть украинцу после длительного простоя будет крайне непросто

6. Определен первый финалист плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Киевский Сокол в 4-й раз уверенно обыграл Шторм в Виннице

7. Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений

В первом раунде отбора Юлия в двух сетах переиграла Мэддисон Инглис

8. Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком

Верховен рассказал, как был организован его бой с Александром

9. Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко

Самые интересные события 20-го тура УПЛ

10. Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

О кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча