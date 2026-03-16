  4. Фиорентина благодаря голу бывшего игрока Шахтера разгромила Кремонезе
16.03.2026 21:45 – FT 1 : 4
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
16 марта 2026, 23:56 | Обновлено 16 марта 2026, 23:57
Фиорентина благодаря голу бывшего игрока Шахтера разгромила Кремонезе

Getty Images/Global Images Ukraine. Кремзоне – Фиорентина

В матче 29-го тура Серии А «Фиорентина» уверенно обыграла «Кремонезе» в противостоянии команд из нижней части таблицы — 4:1.

Счет на 25-й минуте открыл Фабиано Паризи, которому помог рикошет. Через семь минут Роберто Пикколи удвоил преимущество гостей после передачи Робина Госенса.

В начале второго тайма экс-игрок «Шахтера» Додо довел счет до разгромного после паса Альберта Гудмундссона. Давид Окереке сумел отыграть один мяч, однако впоследствии Гудмундссон после ассиста Пикколи установил окончательный счет – 4:1.

Серия А. 29-й тур.

Кремзоне – Фиорентина – 1:4

Голы: Окереке, 57 – Паризи, 25, Пикколи, 32, Додо, 49, Гудмундссон, 70.

По теме:
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
ШЕВЧЕНКО: «Я почувствовал что-то особенное, не был здесь 4-5 лет»
«Это неуважение»: Фабрегас резко отреагировал на поступок тренера Ромы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Олимпийские игры | 16 марта 2026, 06:05 5
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место

Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых

Форвард Челси подпишет контракт с рекордной зарплатой в истории футбола
Футбол | 16 марта 2026, 23:07 0
Форвард Челси подпишет контракт с рекордной зарплатой в истории футбола
Форвард Челси подпишет контракт с рекордной зарплатой в истории футбола

Катарина Макарио станет самым высокооплачиваемым игроком среди женщин

Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16.03.2026, 08:14
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
Футбол | 16.03.2026, 21:52
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
Популярные новости
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 119
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 9
Футбол
