Фиорентина благодаря голу бывшего игрока Шахтера разгромила Кремонезе
«Фиалки» разобрались с новичком Серии А
В матче 29-го тура Серии А «Фиорентина» уверенно обыграла «Кремонезе» в противостоянии команд из нижней части таблицы — 4:1.
Счет на 25-й минуте открыл Фабиано Паризи, которому помог рикошет. Через семь минут Роберто Пикколи удвоил преимущество гостей после передачи Робина Госенса.
В начале второго тайма экс-игрок «Шахтера» Додо довел счет до разгромного после паса Альберта Гудмундссона. Давид Окереке сумел отыграть один мяч, однако впоследствии Гудмундссон после ассиста Пикколи установил окончательный счет – 4:1.
Серия А. 29-й тур.
Кремзоне – Фиорентина – 1:4
Голы: Окереке, 57 – Паризи, 25, Пикколи, 32, Додо, 49, Гудмундссон, 70.
