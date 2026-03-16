  Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации
16 марта 2026, 21:52 | Обновлено 16 марта 2026, 21:56
Мудрик готов перейти в Страсбург по завершении допинговой дисквалификации

В «Челси» заиграть украинцу после длительного простоя будет крайне непросто

16 марта 2026, 21:52 | Обновлено 16 марта 2026, 21:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, продолжающий отбывать дисквалификацию за найденные в его организме запрещенные вещества, может покинуть лондонский клуб сразу после того, как срок действия его бана завершится.

Сообщается, что в услугах Мудрика заинтересован «Страсбург», у которого налажены отличные деловые отношения с «Челси» и который имеет того же владельца, что и «синие» (американца Тодда Боэли).

Сам Мудрик, если предложение от «Страсбурга» последует и его дисквалификация истечет, будет готов уехать во Францию, так как понимает, что после столь длительного простоя заиграть в «Челси» ему будет очень непросто.

«Есть вероятность, что Мудрик может перейти в «Страсбург». Он наверняка найдет в себе скромность, чтобы принять этот вызов после почти двух лет без игры, если ему предложат аренду», – сообщает источник, приближенный к «Челси».

Напомним, Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Михаил Мудрик Страсбург Челси трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: L'Equipe
