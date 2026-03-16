Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
Англия
16 марта 2026, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф

Лондонский клуб оштрафован на 10.75 миллиона фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» получил наказание от независимой комиссии за нарушение правил АПЛ в отношении финансовой отчётности, инвестиций третьих сторон и развития молодёжи в период правления Романа Абрамовича, а именно в 2011–2018 годах.

В список штрафных санкций для «синих» входят следующие пункты:

  • Штраф в размере 10,75 миллионов фунтов стерлингов
  • Трансферный бан на регистрацию игроков академии сроком на 9 месяцев
  • Условный трансферный бан для первой команды сроком на 1 год с отсрочкой на 2 года (если в течение следующих 2 лет не будет нарушений, то санкция не будет применена)

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Англии.

Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферный бан штрафы Бен Джейкобс Роман Абрамович
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
10 миллионов штрафа ничего не решит, учитывая масштаб нарушений штраф должен быть 7-9 миллиардов долларов. 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем