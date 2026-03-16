Англия16 марта 2026, 15:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
Лондонский клуб оштрафован на 10.75 миллиона фунтов
16 марта 2026, 15:33 |
1080
Лондонский «Челси» получил наказание от независимой комиссии за нарушение правил АПЛ в отношении финансовой отчётности, инвестиций третьих сторон и развития молодёжи в период правления Романа Абрамовича, а именно в 2011–2018 годах.
В список штрафных санкций для «синих» входят следующие пункты:
- Штраф в размере 10,75 миллионов фунтов стерлингов
- Трансферный бан на регистрацию игроков академии сроком на 9 месяцев
- Условный трансферный бан для первой команды сроком на 1 год с отсрочкой на 2 года (если в течение следующих 2 лет не будет нарушений, то санкция не будет применена)
В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Англии.
10 миллионов штрафа ничего не решит, учитывая масштаб нарушений штраф должен быть 7-9 миллиардов долларов.
