ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф

Лондонский «Челси» получил наказание от независимой комиссии за нарушение правил АПЛ в отношении финансовой отчётности, инвестиций третьих сторон и развития молодёжи в период правления Романа Абрамовича, а именно в 2011–2018 годах.

В список штрафных санкций для «синих» входят следующие пункты:

Штраф в размере 10,75 миллионов фунтов стерлингов

Трансферный бан на регистрацию игроков академии сроком на 9 месяцев

Условный трансферный бан для первой команды сроком на 1 год с отсрочкой на 2 года (если в течение следующих 2 лет не будет нарушений, то санкция не будет применена)

