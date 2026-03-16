Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко

«Карпаты» прервали полосу неудач, разгромив «Полтаву». В киевском «дерби» первенствовали динамовцы. ЛНЗ, обыграв «Александрию», временно вернулся на первое место. «Полесье» на классе одолело «Кривбасс». «Колос», за который дебютировал Степаненко, поделил очки с «Зарей». «Шахтер» добыл минимальную победу в матче против «Металлиста 1925».

Разгром тура

Семь матчей подряд «Карпаты» не побеждали. Не помогло и назначение на пост наставника малоизвестного испанского специалиста Франа Фернандеса. После неудачного рестарта львовской команды в весенней части сезона активно поползли слухи о возможной отставке Фернандеса. Возможно, теперь на определенное время эти слухи приутихнут, ибо «зелено-белые» разгромили «Полтаву», отгрузив оппоненту сразу четыре сухие мячи. Хотя если бы полузащитник полтавской команды Плахтыр в середине первого тайма при счете 0:0 реализовал пенальти, то тогда бы игра наверняка сложилась иначе. Но 18-летний вратарь «Карпат» Домчак парировал удар с «точки». Для него это третья победа в пенальтийных дуэлях из четырех.

Откровение тура

После поражения от «Карпат» наставник «Полтавы» Игорь Тимченко признал, что у его команды практически нет шансов остаться в элитном дивизионе: «Мы не команда УПЛ по всем параметрам. Тяжело конкурировать с командами Премьер-лиги. Шансы остаться? Вера была бы, если бы были результаты, а результатов нет. Шансов с такими ошибками нет. Математически считать, то шансы есть. То, как играли сегодня, то какие тут шансы».

«Дерби» тура

В Киеве встретились «Динамо» и «Оболонь». Соперники в нынешнем году еще не проигрывали, а «пивовары», к тому же, еще не пропускали. Но в этом поединке пропустили дважды. Хотя забили первыми: Устименко поразил цель ударом со средней дистанции. Хозяева сравняли счет благодаря пенальти, который реализовал Ярмоленко. Победную точку в игре поставил Пономаренко, забивший свой восьмой гол в сезоне. Матвей забил в шестом поединке подряд. «Динамо» добыло шестую подряд викторию.

Скандал тура

На 31-й минуте матча «Динамо» – «Оболонь» главный арбитр Александр Афанасьев после консультаций с ВАР назначил пенальти – якобы за игру рукой Устименко на линии штрафной площади после удара Вивчаренко. Игрок «Оболони» после игры утверждал, что рука были прижата к туловищу, и это действительно так, если судить по видеоповторам. Но судья все же решился указать на «точку», чем вызвал негодование у игроков и тренеров «Оболони». Особенно «неистовствовал» по этому поводу главный тренер «бело-зеленых» Александр Антоненко, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибун.

Цифра тура

При счете 0:1 в игре «Динамо» – «Оболонь» полузащитник «бело-синих» Андрей Ярмоленко четко реализовал пенальти. Для Андрея Николаевича этот гол – 118-й в элитном дивизионе Украины. По показателю забитых мячей он вышел на чистое третье место, опередив Евгения Селезнева. Впереди – Сергей Ребров (123 гола) и Максим Шацких, у которого 124 точных удара. Интересно, что этот реализованный пенальти для Ярмоленко – 19 подряд. Динамовец повторил рекордное достижение Васила Гигиадзе, бывшего форварда «Таврии» и «Кривбасса».

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Рекорд тура

ЛНЗ без особых проблем победил «Александрию» – 2:0. Черкасская команда таким образом продлила свою забивную серию до девяти матчей подряд. Это клубный рекорд. Рекордом является и нынешняя безничейная серия ЛНЗ – 13 поединков (11 побед и два поражения). Еще один рекорд команды Виталия Пономарева – по количеству набранных очков за сезон. Сейчас в активе у «фиолетовых» – 44 балла. Ранее они никогда столько не набирали за один сезон УПЛ. А до конца чемпионата – еще целых десять туров. А вот «Александрия», все еще действующий вице-чемпион, не побеждает уже 13 матчей подряд (девять поражений и четыре ничьи).

Нули тура

Можно было и не выходить на футбольное поле. На «Авангарде» «Кудровка» и «Верес» расписали заунывную сухую ничью. Борьбы в этой игре было много, а вот до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. Тем не менее, по одному очку соперники заработали…

Гол тура

В этой результативной атаке красиво было все: и длинная передача со своей половины поля в исполнении центрбека «Полесья» Чоботенко, и завершающий удар форварда Краснопира в ворота «Кривбасса». Особенно отметим завершающий удар: нападающий находился под углом к воротам, однако сумел точно пробить над вратарем в дальний угол. В итоге «Полесье» добыло победу, четвертую в пяти последних матчах УПЛ, реабилитировавшись за резонансное поражение «Динамо» в минувшем туре.

Разборки тура

Горячо на дне турнирной таблице. В той ее части, что касается переходных матчей. В поединке двух команд, которые расположились сразу над «Полтавой» и «Александрией» – «Эпицентра» и «Руха» – победу одержала команда из Каменца-Подольского. Матч получился динамичным, эмоциональным, но с большим количеством игрового брака. Собственно, оба мяча подопечные Сергея Нагорняка забили после ошибок оппонентов. Но победителей разве судят?

Дебют тура

В матче против «Зари» за «Колос» дебютировал многоопытный полузащитник Тарас Степаненко, в недавнем прошлом – капитан «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний опорник появился на поле на 82-й минуте, вместо Александра Демченко. К сожалению для новичка ковалевцев, его дебют вряд ли можно считать успешным, ведь его команда упустила победу за две минуты до конца основного времени.

Матч тура

На «Арене Львов» лидер сезона – «Шахтер» – принимал «Металлист 1925», который декларирует борьбу за призовые места. Харьковчан можно назвать неудобным оппонентом для «горняков», и матч первого круга это подтвердит. Поединок получился боевым и упорным. И прошел с небольшим игровым преимуществом «горняков». Дважды мяч попадал в каркас ворот команды из Харькова. А единственный гол подопечные Арды Турана забили во втором тайме с пенальти, назначенного за фол Крупского против Траоре. Судейский приговор четко исполнил Педринью.

Символическая сборная тура