  4. Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 09:50 | Обновлено 16 марта 2026, 09:51
694
8

Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

16 марта 2026, 09:50 | Обновлено 16 марта 2026, 09:51
694
8 Comments
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
«Карпаты» прервали полосу неудач, разгромив «Полтаву». В киевском «дерби» первенствовали динамовцы. ЛНЗ, обыграв «Александрию», временно вернулся на первое место. «Полесье» на классе одолело «Кривбасс». «Колос», за который дебютировал Степаненко, поделил очки с «Зарей». «Шахтер» добыл минимальную победу в матче против «Металлиста 1925».

Разгром тура

Семь матчей подряд «Карпаты» не побеждали. Не помогло и назначение на пост наставника малоизвестного испанского специалиста Франа Фернандеса. После неудачного рестарта львовской команды в весенней части сезона активно поползли слухи о возможной отставке Фернандеса. Возможно, теперь на определенное время эти слухи приутихнут, ибо «зелено-белые» разгромили «Полтаву», отгрузив оппоненту сразу четыре сухие мячи. Хотя если бы полузащитник полтавской команды Плахтыр в середине первого тайма при счете 0:0 реализовал пенальти, то тогда бы игра наверняка сложилась иначе. Но 18-летний вратарь «Карпат» Домчак парировал удар с «точки». Для него это третья победа в пенальтийных дуэлях из четырех.

Откровение тура

После поражения от «Карпат» наставник «Полтавы» Игорь Тимченко признал, что у его команды практически нет шансов остаться в элитном дивизионе: «Мы не команда УПЛ по всем параметрам. Тяжело конкурировать с командами Премьер-лиги. Шансы остаться? Вера была бы, если бы были результаты, а результатов нет. Шансов с такими ошибками нет. Математически считать, то шансы есть. То, как играли сегодня, то какие тут шансы».

«Дерби» тура

В Киеве встретились «Динамо» и «Оболонь». Соперники в нынешнем году еще не проигрывали, а «пивовары», к тому же, еще не пропускали. Но в этом поединке пропустили дважды. Хотя забили первыми: Устименко поразил цель ударом со средней дистанции. Хозяева сравняли счет благодаря пенальти, который реализовал Ярмоленко. Победную точку в игре поставил Пономаренко, забивший свой восьмой гол в сезоне. Матвей забил в шестом поединке подряд. «Динамо» добыло шестую подряд викторию.

Скандал тура

На 31-й минуте матча «Динамо» – «Оболонь» главный арбитр Александр Афанасьев после консультаций с ВАР назначил пенальти – якобы за игру рукой Устименко на линии штрафной площади после удара Вивчаренко. Игрок «Оболони» после игры утверждал, что рука были прижата к туловищу, и это действительно так, если судить по видеоповторам. Но судья все же решился указать на «точку», чем вызвал негодование у игроков и тренеров «Оболони». Особенно «неистовствовал» по этому поводу главный тренер «бело-зеленых» Александр Антоненко, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибун.

Цифра тура

При счете 0:1 в игре «Динамо» – «Оболонь» полузащитник «бело-синих» Андрей Ярмоленко четко реализовал пенальти. Для Андрея Николаевича этот гол – 118-й в элитном дивизионе Украины. По показателю забитых мячей он вышел на чистое третье место, опередив Евгения Селезнева. Впереди – Сергей Ребров (123 гола) и Максим Шацких, у которого 124 точных удара. Интересно, что этот реализованный пенальти для Ярмоленко – 19 подряд. Динамовец повторил рекордное достижение Васила Гигиадзе, бывшего форварда «Таврии» и «Кривбасса».

Рекорд тура

ЛНЗ без особых проблем победил «Александрию» – 2:0. Черкасская команда таким образом продлила свою забивную серию до девяти матчей подряд. Это клубный рекорд. Рекордом является и нынешняя безничейная серия ЛНЗ – 13 поединков (11 побед и два поражения). Еще один рекорд команды Виталия Пономарева – по количеству набранных очков за сезон. Сейчас в активе у «фиолетовых» – 44 балла. Ранее они никогда столько не набирали за один сезон УПЛ. А до конца чемпионата – еще целых десять туров. А вот «Александрия», все еще действующий вице-чемпион, не побеждает уже 13 матчей подряд (девять поражений и четыре ничьи).

Нули тура

Можно было и не выходить на футбольное поле. На «Авангарде» «Кудровка» и «Верес» расписали заунывную сухую ничью. Борьбы в этой игре было много, а вот до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. Тем не менее, по одному очку соперники заработали…

Гол тура

В этой результативной атаке красиво было все: и длинная передача со своей половины поля в исполнении центрбека «Полесья» Чоботенко, и завершающий удар форварда Краснопира в ворота «Кривбасса». Особенно отметим завершающий удар: нападающий находился под углом к воротам, однако сумел точно пробить над вратарем в дальний угол. В итоге «Полесье» добыло победу, четвертую в пяти последних матчах УПЛ, реабилитировавшись за резонансное поражение «Динамо» в минувшем туре.

Разборки тура

Горячо на дне турнирной таблице. В той ее части, что касается переходных матчей. В поединке двух команд, которые расположились сразу над «Полтавой» и «Александрией» – «Эпицентра» и «Руха» – победу одержала команда из Каменца-Подольского. Матч получился динамичным, эмоциональным, но с большим количеством игрового брака. Собственно, оба мяча подопечные Сергея Нагорняка забили после ошибок оппонентов. Но победителей разве судят?

Дебют тура

В матче против «Зари» за «Колос» дебютировал многоопытный полузащитник Тарас Степаненко, в недавнем прошлом – капитан «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний опорник появился на поле на 82-й минуте, вместо Александра Демченко. К сожалению для новичка ковалевцев, его дебют вряд ли можно считать успешным, ведь его команда упустила победу за две минуты до конца основного времени.

Матч тура

На «Арене Львов» лидер сезона – «Шахтер» – принимал «Металлист 1925», который декларирует борьбу за призовые места. Харьковчан можно назвать неудобным оппонентом для «горняков», и матч первого круга это подтвердит. Поединок получился боевым и упорным. И прошел с небольшим игровым преимуществом «горняков». Дважды мяч попадал в каркас ворот команды из Харькова. А единственный гол подопечные Арды Турана забили во втором тайме с пенальти, назначенного за фол Крупского против Траоре. Судейский приговор четко исполнил Педринью.

Символическая сборная тура

Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник
Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Тяжелая победа Динамо, разгром от Шахтера, отмена матча в Александрии
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16 марта 2026, 08:39 6
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»

Виктор – о Бессонове

Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16 марта 2026, 08:14 9
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира

Испания может пропустить мундиаль

Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Футбол | 16.03.2026, 05:12
Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
МИЧЕЛ: «Он не готов играть за Жирону»
Футбол | 16.03.2026, 09:02
МИЧЕЛ: «Он не готов играть за Жирону»
МИЧЕЛ: «Он не готов играть за Жирону»
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
New Zelander
От тобі й на. Виявляється "скандал туру" у матчі ДК - Оболонь, а динамоботи знову про Шахтар кричать. Не дивився той матч тому не знаю що там сталося, але Спорт УА пише що пеналь лівий для ДК призначили. Отакої... 
Fan DynamoKyiv
В нашем фанатском подвале Динамо Киев утро началось сурово: мороз минус 9, дыхание видно, а чай в кружке остывает быстрее, чем мы успеваем сделать глоток. Понедельник только начался, но время будто включило режим турбо, уже в четверг игра с Александрия, и каждый это чувствует. Дядя Коля разбудил всех рано. Он стоял посреди комнаты, кутаясь в свою легендарную меховую дублёнку, которая, кажется, старше Йожефа Сабо. С видом человека, который сейчас объявит, что-то важное, он сказал:
— Фанаты Динамо… за последние две недели много меховых изделий ушло на Балакина и Афанасьева.
Все сразу притихли. Даже батарея, которой у нас нет, будто перестала работать.
— Значит, — продолжил он, — работаем быстрее и в больших объёмах. Если хотим, чтобы Динамо продолжало побеждать — придётся шевелить иголками!
Парни переглянулись. Кто-то потёр замёрзшие руки, кто-то попробовал согреться дыханием.
И работа пошла.
Игла за иглой.
Нитка за ниткой.
Иногда игла мимо нитки, потому что пальцы уже как сосиски из морозилки. В подвале всё ещё холодно и минус 9, но мысли уже о четверге: о матче, о голах, о победе. И кто-то сказал:
— Главное, чтобы наши играли так же быстро, как мы шьём меховые изделия.
Все засмеялись. Даже дядя Коля. Потому что для нас это не просто работа это поддержка любимой команды… и ещё отличный способ не замёрзнуть окончательно🤍💙
New Zelander
Виявляється, що тягнуть динамку судді вже другий матч поспіль, але відставання в 9 очок лише за допомогою суддів не подолати. 
DK2025
Срочно! От босса из Лондона для спорт уа! Включаем нашу обычную ИПСО отвлечения внимания по донецки! Липовый пенальти Шахтера в ворота Металлиста превращайте в настоящий, а настоящий Динамо в ворота Оболони (когда Устименко ОТБИВАЛ мяч рукой в своей штрафной, и она совсем не была прижата к туловищу) в липовый! Бонусы - по моим, ахметовским ставкам за эту операцию!
DK2025
Скандалы тура всегда в ржавых мозгах и, соответственно, у спорт уа такие же скандалы. По иному быть не может на этом сайте
Популярные новости
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 8
Другие виды
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 6
Футбол
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 17
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
