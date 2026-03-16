  4. Камбек волков. Брентфорд с Ярмолюком упустил победу над Вулвз
16.03.2026 22:00 – FT 2 : 2
16 марта 2026, 23:58 | Обновлено 17 марта 2026, 00:55
Камбек волков. Брентфорд с Ярмолюком упустил победу над Вулвз

Матч завершился со счетом 2:2

16 марта 2026, 23:58 | Обновлено 17 марта 2026, 00:55
129
0
Камбек волков. Брентфорд с Ярмолюком упустил победу над Вулвз
В понедельник, 16 марта 2026 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Комьюнити Стэдиум» в Лондоне и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Пчелы» к 37-й минуте вели в счете 2:0, но до завершения поединка «волки» забили дважды и заработали очко.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на поле на 68-й минуте встречи.

Английская Премьер-лига. 30-й тур, 16 марта
Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Кайоде, 22, Тиаго, 37 – Армстронг, 44, Арокодаре, 78

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 31 21 7 3 61 - 22 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60 - 28 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 61
3 Манчестер Юнайтед 30 15 9 6 54 - 41 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 54
4 Астон Вилла 30 15 6 9 40 - 37 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 51
5 Ливерпуль 30 14 7 9 49 - 40 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 49
6 Челси 30 13 9 8 53 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс 48
7 Брентфорд 30 13 6 11 46 - 42 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 45
8 Эвертон 30 12 7 11 34 - 35 21.03.26 19:30 Эвертон - Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 43
9 Ньюкасл 30 12 6 12 43 - 43 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 42
10 Борнмут 30 9 14 7 44 - 46 20.03.26 22:00 Борнмут - Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 41
11 Фулхэм 30 12 5 13 40 - 43 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 41
12 Брайтон 30 10 10 10 39 - 36 21.03.26 14:30 Брайтон - Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 40
13 Сандерленд 30 10 10 10 30 - 35 22.03.26 14:00 Ньюкасл - Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 40
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33 - 35 11.04.26 17:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 39
15 Лидс 30 7 11 12 37 - 48 21.03.26 22:00 Лидс - Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс 32
16 Тоттенхэм 30 7 9 14 40 - 47 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 30
17 Ноттингем Форест 30 7 8 15 28 - 43 22.03.26 16:15 Тоттенхэм - Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 29
18 Вест Хэм 30 7 8 15 36 - 55 22.03.26 16:15 Астон Вилла - Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 29
19 Бёрнли 30 4 8 18 32 - 58 21.03.26 17:00 Фулхэм - Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24 - 54 10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 17
События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон), асcист Жуан Гомес.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Вулверхэмптон), асcист Жанрикне Беллегард.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Данго Уаттара.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кайоде (Брентфорд), асcист Кин Луис-Поттер.
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Игор Тиаго Майкл Кайоде Адам Армстронг Толу Арокодаре фото видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
