В понедельник, 16 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брентфорд

В текущем сезоне чемпионата коллектив демонстрирует отличные результаты, хотя летом из-за ухода многих ключевых исполнителей эксперты предрекали «пчелам» борьбу за выживание. Тем не менее, после 29 матчей Премьер-лиги на балансе «Брентфорда» есть 44 балла, позволяющих ему занимать 7-е место турнирной таблицы. И от 6-го, и от 13-го места коллектив отделяет 4 очка.

В Кубке Англии лондонцам удалось дойти до 1/8 финала, однако там коллектив уступил «Вест Хему» в серии пенальти.

Вулверхэмптон

Несмотря на значительное улучшение результатов в предыдущих матчах, сезон для «волков» все равно идет ужасно. За 30 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать всего 16 баллов, из-за чего он пока находится на последнем, 20 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 13 зачетных пунктов.

В национальном кубке клубу удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии «Вулверхэмптон» со счетом 3:1 уступил «Ливерпулю».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Брентфорд». На балансе лондонцев 3 победы, и игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

За последние 5 матчей Премьер-лиги «Брентфорд» сохранил ворота сухими только раз.

«Вулверхэмптон» не победил ни в одном из 14 выездных матчей текущего сезона Премьер-лиги.

В свою очередь Брентфорд победил только в 2/7 предыдущих домашних поединков.

«Вулверхэмптон» забил всего 22 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Форма «Вулверхэмптона», особенно на выезде, в текущем сезоне оставляет желать лучшего. Именно поэтому я поставлю на победу «Брентфорда» (с коэффициентом 1.56 по линии БК betking).