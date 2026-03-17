Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в финал квалификации хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис (WTA 139) за 2 часа и 13 минут.

WTA 1000 Майами. Квалификация

Мэддисон Инглис (Австралия) – Юлия Стродубцева (Украина) [15] – 6:7 (3:7), 5:7

В первой партии Юлия отыгралась со счета 2:5 и спасла два сетбола на подаче в восьмом гейме.

Это было третье очное противостояние соперниц. Стародубцева в третий раз выиграла у Инглис.

Юлия одержала первую победу с начала февраля, когда одолела Антонию Ружич на старте квалификации тысячника в Дохе. Серия поражений украинки составляла четыре матча.

Стародубцева во второй раз в карьере выступает на кортах Майами. В прошлом году она предолела квалификацию и в первом раунде уступила Наоми Осаке.

В финале отбора Юлия встретится с американкой Мери Стояной (WTA 179). В 2023 году Стародубцева одолела Стояну на соревнованиях ITF W60 в городе Самтер.

Украину в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами гарантировано представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

