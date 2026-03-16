Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

26 марта национальная сборная Украины сыграет свой главный матч за последний год – полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2026 против Швеции.

Если в том поединке подопечные Сергея Реброва добудут победу, то в последний день марта проведут еще более главный матч за последний год – против победителя пары Польша – Албания, либо, в случае поражения от шведов, сыграют в утешительном спарринге с проигравшим в параллельном матче плей-офф ЧМ-2026.

На те два самых важных, хочется не сомневаться, матча, Сергей Ребров огласил список вызванных игроков. В этот список, в основную его часть, вошли 26 футболистов, еще девять игроков составляют резервный список. Так сказать, на всякий случай. А случаи, как мы знаем, бывают разные.

Ну что сказать по этому поводу? В первую, да и в последнюю очередь говорить нужно о том, что широкую футбольную общественность интересовал вопрос – кого же Сергей Станиславович выберет третьим не лишним к дуэту форвардов – Владислав Ванат и Роман Яремчук.

Ввиду травмы главного на данный момент нашего форварда Артема Довбика, выбор сводился, по словам самого Реброва, к Матвею Пономаренко, Игорю Краснопиру и Филиппу Будковскому.

Признаться, в перспективы капитана «Зари» – получить вызов в главную команду страны – лично я не верил, хотя и продолжаю настаивать, что именно сейчас 34-летний форвард «Зари» проводит свой лучший сезон в карьере. А почему не верил? Потому что 34 года, потому что, окромя игры головой и накоротке возле вратарской площади, Филипп не отличается особой вариативностью, скажу так мягко. Да и слишком уж он смахивает по функционалу на Яремчука. Так сказать, копия, которая явно хуже оригинала.

Я не сомневаюсь, что в подобном ключе размышлял по этому поводу и непосредственно главный тренер нашей сборной. Посему вопрос свелся к выбору между молодыми форвардами «Динамо» и «Полесья».

Ребров свой выбор сделал в пользу форварда «Динамо». И этот свой выбор Сергей Станиславович без проблем сможет объяснить: забивная серия у Матвея в шести матчах подряд, главный форвард нынешнего «Динамо», один из главных бомбардиров нынешнего сезона.

В общем, все логично. Особенно если считать, что Краснопира пока что сложно назвать окончательно основным игроком основы «Полесья», да и результативность Игоря пониже будет, нежели у Матвея.

Так что, повторюсь, все, в общем-то, закономерно. Факторов, играющих в пользу именно Пономаренко, достаточно.

Но даже если бы Ребров сделал свой выбор в пользу Краснопира, то и в этом случае он бы оказался прав. Потому что свои явные преимущества есть и у этого нападающего. А все остальное – лишь интерпретация, лишь вкусовщина. Отвечать ведь все равно будет лишь Ребров. А мы поверим ему на слово. Точнее, на его интуицию.

Хотя… Хотя я ничуть не сомневаюсь, что и в данном случае, то есть с Пономаренко, и если бы в основном списке оказался Краснопир, этим двум все равно уготована участь «лавочников». Я не представляю, что должно произойти, если не считать откровенно худшего – травм, чтобы наш тренерский штаб дал в столь важном матче достаточно игрового времени для Пономаренко/Краснопира. Сыроватые они еще совсем для таких матчей. Яремчук и Ванат – куда более опытнее и надежнее.

И вот в этом тоже проблема. Проблема в том, что большинство наших игроков, которые окажутся вне стартового состава, окажутся банальными «лавочниками». Так сказать, игроками для числа, для заполнения вакансий. Вот не вижу я предпосылок у таких вот игроков выйти на замену и удачно повлиять на ход неудачно складывающегося поединка.

Понятное дело, что это не вина Реброва, это скорее его беда.

Но беда эта, как ни парадоксально прозвучит, обороны и средней линии касается еще больше, чем атаки, ибо в нападении нашей главной команды выйдет, скорее всего, лишь один форвард, и кого бы Ребров не выбрал меж Ванатом и Яремчуком, выбор будет неплохим, а вот в остальном придется выбирать лучших из, извините, не самых лучших.

Защита: основа Илья Забарный и Виталий Миколенко. Все остальные – вариации на тему. И это пугает. Пугает и отсутствием сыгранности, да и невысоким индивидуальным уровнем кандидатов на место в основе, кто бы в итоге там не оказался.

В полузащите – Егор Ярмолюк и Виктор Цыганков. Малиновский на первый матч дисквалифицирован. Александр Зубков после травмы, Алексей Гуцуляк не в лучшей форме. Как и Георгий Судаков с Иваном Калюжным. Ну, может кто-то из нынешних динамовцев сможет приятно удивить (Александр Пихаленок, Николай Шапаренко и Назар Волошин). Выбор с выбором, но, все-таки, не такой широкий, как наверняка хотелось.

Наконец, касательно голкиперов. Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык – тут вообще без вариантов: первый и второй выбор на единственную вакансию. Если бы получил вызов совсем не имеющий игровой практики в «Реале» Андрей Лунин, то это было бы, как минимум, странно.

Но Андрей Лунин вызов не получил, и за это можно поблагодарить Сергея Реброва. В качестве третьего вратаря сборной Сергей Станиславович сделал выбор в пользу Руслана Нещерета.

Опять-таки, в данном случае еще меньше шансов у нынешнего голкипера «Динамо» появиться на поле, нежели у Пономаренко. Выбор на перспективу, однозначно. И вряд ли за этот выбор Реброва нужно критиковать. Он художник, он так видит.

Хотя лично я бы отдал предпочтение Евгению Волынцу. На мой взгляд, именно этот голкипер – лучший после Ризныка в УПЛ. Но Сергей Станиславович считает иначе. И это его право, на которое я ни в коем случае не претендую.