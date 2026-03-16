Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Чемпионат мира
16 марта 2026, 19:49 | Обновлено 16 марта 2026, 20:17
1414
2

Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

2 Comments
УАФ

26 марта национальная сборная Украины сыграет свой главный матч за последний год – полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2026 против Швеции.

Если в том поединке подопечные Сергея Реброва добудут победу, то в последний день марта проведут еще более главный матч за последний год – против победителя пары Польша – Албания, либо, в случае поражения от шведов, сыграют в утешительном спарринге с проигравшим в параллельном матче плей-офф ЧМ-2026.

На те два самых важных, хочется не сомневаться, матча, Сергей Ребров огласил список вызванных игроков. В этот список, в основную его часть, вошли 26 футболистов, еще девять игроков составляют резервный список. Так сказать, на всякий случай. А случаи, как мы знаем, бывают разные.

Ну что сказать по этому поводу? В первую, да и в последнюю очередь говорить нужно о том, что широкую футбольную общественность интересовал вопрос – кого же Сергей Станиславович выберет третьим не лишним к дуэту форвардов – Владислав Ванат и Роман Яремчук.

Ввиду травмы главного на данный момент нашего форварда Артема Довбика, выбор сводился, по словам самого Реброва, к Матвею Пономаренко, Игорю Краснопиру и Филиппу Будковскому.

Признаться, в перспективы капитана «Зари» – получить вызов в главную команду страны – лично я не верил, хотя и продолжаю настаивать, что именно сейчас 34-летний форвард «Зари» проводит свой лучший сезон в карьере. А почему не верил? Потому что 34 года, потому что, окромя игры головой и накоротке возле вратарской площади, Филипп не отличается особой вариативностью, скажу так мягко. Да и слишком уж он смахивает по функционалу на Яремчука. Так сказать, копия, которая явно хуже оригинала.

Я не сомневаюсь, что в подобном ключе размышлял по этому поводу и непосредственно главный тренер нашей сборной. Посему вопрос свелся к выбору между молодыми форвардами «Динамо» и «Полесья».

Ребров свой выбор сделал в пользу форварда «Динамо». И этот свой выбор Сергей Станиславович без проблем сможет объяснить: забивная серия у Матвея в шести матчах подряд, главный форвард нынешнего «Динамо», один из главных бомбардиров нынешнего сезона.

В общем, все логично. Особенно если считать, что Краснопира пока что сложно назвать окончательно основным игроком основы «Полесья», да и результативность Игоря пониже будет, нежели у Матвея.

Так что, повторюсь, все, в общем-то, закономерно. Факторов, играющих в пользу именно Пономаренко, достаточно.

Но даже если бы Ребров сделал свой выбор в пользу Краснопира, то и в этом случае он бы оказался прав. Потому что свои явные преимущества есть и у этого нападающего. А все остальное – лишь интерпретация, лишь вкусовщина. Отвечать ведь все равно будет лишь Ребров. А мы поверим ему на слово. Точнее, на его интуицию.

Хотя… Хотя я ничуть не сомневаюсь, что и в данном случае, то есть с Пономаренко, и если бы в основном списке оказался Краснопир, этим двум все равно уготована участь «лавочников». Я не представляю, что должно произойти, если не считать откровенно худшего – травм, чтобы наш тренерский штаб дал в столь важном матче достаточно игрового времени для Пономаренко/Краснопира. Сыроватые они еще совсем для таких матчей. Яремчук и Ванат – куда более опытнее и надежнее.

И вот в этом тоже проблема. Проблема в том, что большинство наших игроков, которые окажутся вне стартового состава, окажутся банальными «лавочниками». Так сказать, игроками для числа, для заполнения вакансий. Вот не вижу я предпосылок у таких вот игроков выйти на замену и удачно повлиять на ход неудачно складывающегося поединка.

Понятное дело, что это не вина Реброва, это скорее его беда.

Но беда эта, как ни парадоксально прозвучит, обороны и средней линии касается еще больше, чем атаки, ибо в нападении нашей главной команды выйдет, скорее всего, лишь один форвард, и кого бы Ребров не выбрал меж Ванатом и Яремчуком, выбор будет неплохим, а вот в остальном придется выбирать лучших из, извините, не самых лучших.

Защита: основа Илья Забарный и Виталий Миколенко. Все остальные – вариации на тему. И это пугает. Пугает и отсутствием сыгранности, да и невысоким индивидуальным уровнем кандидатов на место в основе, кто бы в итоге там не оказался.

В полузащите – Егор Ярмолюк и Виктор Цыганков. Малиновский на первый матч дисквалифицирован. Александр Зубков после травмы, Алексей Гуцуляк не в лучшей форме. Как и Георгий Судаков с Иваном Калюжным. Ну, может кто-то из нынешних динамовцев сможет приятно удивить (Александр Пихаленок, Николай Шапаренко и Назар Волошин). Выбор с выбором, но, все-таки, не такой широкий, как наверняка хотелось.

Наконец, касательно голкиперов. Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык – тут вообще без вариантов: первый и второй выбор на единственную вакансию. Если бы получил вызов совсем не имеющий игровой практики в «Реале» Андрей Лунин, то это было бы, как минимум, странно.

Но Андрей Лунин вызов не получил, и за это можно поблагодарить Сергея Реброва. В качестве третьего вратаря сборной Сергей Станиславович сделал выбор в пользу Руслана Нещерета.

Опять-таки, в данном случае еще меньше шансов у нынешнего голкипера «Динамо» появиться на поле, нежели у Пономаренко. Выбор на перспективу, однозначно. И вряд ли за этот выбор Реброва нужно критиковать. Он художник, он так видит.

Хотя лично я бы отдал предпочтение Евгению Волынцу. На мой взгляд, именно этот голкипер – лучший после Ризныка в УПЛ. Но Сергей Станиславович считает иначе. И это его право, на которое я ни в коем случае не претендую.

По теме:
Динамо отреагировало на выбор Реброва в сборную Украины
Бенфика отреагировала на вызов Трубина и Судакова в сборную Украины
«Почему Шапаренко, а не Бражко?» Эксперт не понял выбор Сергея Реброва
статьи эксклюзив сборная Украины по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 17
Футбол | 16 марта 2026, 08:14 13
Бокс | 16.03.2026, 06:42
Футбол | 16.03.2026, 17:45
Футбол | 16.03.2026, 10:02
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Маємо те, що маємо.
Колись навчався в університеті.
У нас шла пара і один зі студентів на репліку викладача сказав «Маємо те, що маємо!».
А препод був трохи відбитий. І його все дратувало. Тому він спитав: «Хто це сказав?» Студент: «Кравчук». Препод: «Встань і вийди з аудиторії, Кравчук».
😄
Ответить
+1
Oleksandr Polotnianyi
Хватит писать ерунду  будет игра посмотрим
Ответить
0
Популярные новости
Волейбол
Олимпийские игры
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем