СЛОТ: «Судьи? Атмосфера стадиона, похоже, повлияла не только на игроков»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот провел пресс-конференцию после поражения от Галатасарая (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

– Игра показалась очень-очень похожей на ту, что была здесь в сентябре, даже вплоть до, скажем так, влияния VAR.

– Да. Думаю, мы начали игру действительно очень хорошо, даже лучше, чем три месяца назад. У нас было три или четыре очень хороших момента, и самый большой момент был у Флориана [Вирца]. Я не пересматривал эпизод, но это выглядело почти как момент в пустые ворота, где он мог завершить атаку. Но мы не смогли забить. Как и в прошлый раз: когда у нас были шансы, через пять секунд у них прошла первая атака, она привела к угловому, и нужно отдать им должное – когда у них появляется шанс, они играют так, будто это последний шанс в их жизни. Это определенно то, чему мы можем у них поучиться, потому что иногда у нас есть моменты, и создается впечатление, будто мы думаем, что получим еще десять. В итоге мы уступаем 0:1. Это и без того очень сложное место для игры даже при счете 0:0, но если ты уже проигрываешь в один мяч, становится еще труднее.

– Главное разочарование – то, что вы не извлекли больше из своих возможностей? У вас было много мяча в последней трети, но решения иногда были не такими, как хотелось бы?

– Да, конечно. Но я бы не назвал это разочарованием – это скорее ситуация, с которой мы сталкиваемся, и я за нее отвечаю. На протяжении большой части сезона мы доводим мяч до последней трети поля и создаем моменты, где кажется, что можно получить больше. Но сегодня мы создали достаточно, чтобы забить. И мы действительно забили один гол, но его отменил VAR.

– У вас было много моментов, но и у Галатасарая тоже были шансы. Можно ли потом сказать, что хорошо, что все закончилось лишь 0:1 перед ответной игрой?

– Я не думаю, что у них было много моментов во втором тайме, не так ли? Нет. У них хорошие игроки и хорошая команда, поэтому они всегда будут создавать шансы. Они забили пять Ювентусу здесь дома, и это показывает, на что они способны. У нас были очень хорошие моменты один на один с вратарем, но, к сожалению, мы не забили. Но так же, как я должен отдать должное тому, как они забили свой гол, я должен отдать должное и тому, как они обороняются – они продолжают бороться и бросаются под мячи. Когда Уго [Экитике] вышел один на один, их вратарь сделал очень важный сейв. Но я знаю одно: сейчас перерыв между матчами. Мы уже дважды проиграли здесь 0:1. Хорошая новость в том, что следующий матч будет не здесь, а на Энфилде, и наши болельщики могут создать похожую атмосферу. Я не думаю, что возможно, чтобы столько всего складывалось против нас, как в последних двух матчах – хотя иногда, глядя на этот сезон, я начинаю в этом сомневаться. Но думаю, дома все будет более нормально. Мы можем улучшить свою игру, и с помощью наших болельщиков это должно привести к большому матчу через неделю.

– По поводу решения VAR: когда я смотрел эпизод, мне показалось, что все не совсем ясно. Возможно, мяч задел ван Дейка. Вам объяснили решение и считаете ли вы его правильным?

– Нет. В таких ситуациях всегда очень трудно разговаривать с судьями, потому что они общаются с VAR и слушают, что им говорят. Даже если предположить, что решение отменить гол было правильным – а мне трудно это оценить, потому что я слышу разные мнения и ситуация не выглядит очевидной – то меня еще больше расстроило другое. Каждый наш штрафной или угловой – если смотреть на игроков Галатасарая – судья сразу фиксировал фол в их пользу. А если посмотреть, как сильно тянули за футболку Вирджила до того, как мяч попал в руку Ибу, то можно сказать, что атмосфера стадиона сегодня, похоже, повлияла не только на игроков.

– Почему, как вам кажется, сегодня было трудно вовлечь в игру Флориана Вирца, Мохамеда Салаха и Уго Экитике?

– Честно говоря, думаю, они были довольно вовлечены, особенно в первом тайме. Они часто оказывались близко к очень перспективным ситуациям и моментам. У меня было ощущение к перерыву, что мы упустили возможность – возможность забить и оказаться в гораздо лучшей позиции. Но в реальности этого не произошло. Во втором тайме мы сразу получили хороший шанс после удара Макаллистера, а вскоре был и выход один на один у Уго. Так что да, у них были свои моменты. В выездной игре в Европе нельзя ожидать 15 моментов, но это игроки высокого уровня, и в другой раз они смогут извлечь больше из таких ситуаций, чем сегодня.

– Джейми Каррагер считает, что у Ливерпуля хорошие шансы пройти дальше. Что вы думаете об этом?

– Джейми – эксперт, и как эксперт он должен иметь сильное мнение. И он большой фанат Ливерпуля, так что учитывайте это. Я никогда не говорю о процентах и шансах. Но теперь, сыграв дважды против Галатасарая, я понимаю, насколько трудно их обыграть. Тем не менее, с помощью наших болельщиков, если мы сыграем еще лучше, чем сегодня, и создадим столько же моментов, мы сможем забить. Но нам также нужно очень хорошо обороняться, потому что Галатасарай уже дважды показал, что может забить нам. Так что на следующей неделе многое будет поставлено на карту. И это матч, которого я действительно жду, потому что он пройдет на Энфилд».

– В Лиге чемпионов контактной борьбы меньше, чем в АПЛ. Это влияло на игру?

– Да, вы абсолютно правы. В АПЛ разрешено гораздо больше, чем в Лиге чемпионов. Мы говорили об этом перед игрой. И именно поэтому я был так удивлен, что это не был пенальти. Потому что во всех остальных эпизодах, где он считал, что видел наш фол, судья очень быстро свистел и назначал штрафной в пользу Галатасарая. Поэтому очень удивительно, что в другом эпизоде, когда фол был с их стороны, тот же судья сказал: «Хорошо, я это принимаю». Но если смотреть на все 90 минут, думаю, я не могу сильно удивляться этому решению.

– Можно ли говорить о проблемах при защите стандартов?

– Нет. Если вы не пропускаете со стандартов в Лиге чемпионов два года, это говорит о том, что мы довольно хорошо обороняемся. Нужно отдать должное Галатасараю. Посмотрите, как Осимхен борется в том единоборстве – он делает все, чтобы выиграть его, хотя мы максимально усложняем задачу. И затем нужно отдать должное и ему, и игроку, который забил, потому что он быстрее всех среагировал. Но один пропущенный гол за два года в Европе не говорит о том, что мы плохо защищаемся на стандартах. При этом важность стандартов очевидна: в современном футболе очень трудно выиграть матч, если у тебя отрицательный баланс по стандартам. Сейчас сыграна только половина противостояния. На Энфилде у нас будут свои стандарты, и думаю, там нам позволят просто атаковать штрафную и вбегать в нее – сегодня даже за простой забег в штрафную сразу фиксировали фол против нас. Дома будет лучше, и, надеюсь, мы сможем забить со стандарта.

– Довольны ли вы составом команды и не жалеете ли о зимних трансферах?

– Нет, я не думаю, что есть смысл говорить об этом. С тем составом, который у нас есть, мы смогли создать достаточно моментов для выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы забить. Но не впервые в этом сезоне мы не смогли реализовать свои моменты. Как я уже сказал, противостояние еще только на половине пути – впереди Энфилд. И я полностью доверяю своим игрокам: они продолжат создавать моменты, и в какой-то момент удача будет на нашей стороне. По крайней мере, я на это надеюсь.

Ответный поединок между Ливерпулем и Галатасараем пройдет на Энфилде (домашний стадион мерсисайдцев) 18 марта (22:00).

Видеозапись пресс-конференции Арне Слота

Видеообзор матча Галатасарай – Ливерпуль (1:0)

Фото. Пресс-конференция Арне Слота

