ВАН ДЕЙК: «Галатасарай? Мы могли забить три мяча в первые десять минут»

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк во время интервью прокомментировал поражение Галатасараю (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

«Чего не хватило команде? Голa. Думаю, у нас было достаточно моментов. Этого и не хватило. Думаю, мы могли забить три мяча в первые десять минут, если бы лучше распорядились своими шансами. К сожалению, этого не произошло. Но впереди еще один матч, и в нем мы должны сыграть идеально. Я очень жду этой игры, когда придет ее время. Но сейчас, конечно, наше внимание сосредоточено на Тоттенхэме.

Ответная игра на Энфилде? С нетерпением ее жду. Жду возможности сыграть дома. Еще один вечер Лиги чемпионов на Энфилде – это всегда особенное событие. И надеюсь, что он станет запоминающимся – в хорошем смысле».

Итог встречи также прокомментировал хавбек Ливерпуля Райан Гравенберх:

«Почему так трудно играть на этом стадионе? Здесь действительно очень трудно. Но, думаю, мы сами сделали себе игру сложной. С первой минуты мы играли не очень хорошо. Думаю, в первые десять минут мы могли забить – у нас было четыре момента. Но мы ими не воспользовались. А когда они забивают при такой поддержке трибун и такой атмосфере, становится очень трудно. В целом это была неудачная игра для нас. Но на следующей неделе матч на Энфилде, и там мы должны быть на сто процентов готовы.

Изменит ли ситуацию поддержка на Энфилде? Да, на сто процентов. На Энфилде, при наших болельщиках и при вечерней атмосфере, мы должны показать, что способны это сделать. Потому что сегодня этого было недостаточно.

Уверен ли, что сможем выйти в четвертьфинал? Да, конечно. Мы играем дома. Нам нужна поддержка наших болельщиков, и тогда это будет совсем другой матч. Да, сейчас мы уступаем 0:1, но я думаю, что мы можем все перевернуть».

Ливерпуль и Галатасарай проведут ответный поединок 18 марта (22:00).

