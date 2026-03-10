Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Лига Чемпионов
Галатасарай
10.03.2026 19:45 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 марта 2026, 21:39 | Обновлено 10 марта 2026, 21:50
1736
14

Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль

Матч завершился со счетом 1:0

10 марта 2026, 21:39 | Обновлено 10 марта 2026, 21:50
1736
14 Comments
Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Ремс Парк в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу турецкой команде принес ранний гол опытного полузащитника Марио Лемина на 7-й минуте матча, забитый с передачи Виктора Осимхена.

Интересно, что «Галатасарай» уже обыгрывал «Ливерпуль» в этом сезоне – на групповой стадии Лиги чемпионов на этом же поле игра закончилась с таким же счетом. В общем «Галатасарай» выиграл 4 последних матча против «Ливерпуля».

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
Гол: Лемина, 7

Галатасарай: Угурджан Чакыр, Абдулкерим Бардакчи, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Исмаил Якобс, Ноа Ланг (Юнус Акгюн, 77), Лукас Торрейра (Эврен Эльмали, 90+3), Габриэл Сара (Саша Боэ, 87), Марио Лемина (Роланд Шаллаи, 77), Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз (Илкай Гюндоган, 90+3)

Ливерпуль: Гиорги Мамардашвили, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60), Флориан Вирц (Коди Гакпо, 73), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Уго Экитике, Мохамед Салах (Жереми Фримпонг, 60)

Фотогалерея матча

galatasaray-liverpul
galatasaray-liverpul-foto-1
galatasaray-liverpul-foto-2
galatasaray-liverpul-foto-3
galatasaray-liverpul-foto-4

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Галатасарай), асcист Виктор Осимхен.
По теме:
Аталанта – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Арбелоа перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ
Ньюкасл – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль Галатасарай Марио Лемина видео голов и обзор Лига чемпионов фото фотогалерея
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10 марта 2026, 18:25 5
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 марта и начнется в 19:45 по Киеву

Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09 марта 2026, 21:34 4
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

Легенда Реала: «Команде не хватает этих игроков. И это странно»
Футбол | 10.03.2026, 20:20
Легенда Реала: «Команде не хватает этих игроков. И это странно»
Легенда Реала: «Команде не хватает этих игроков. И это странно»
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Олимпийские игры | 09.03.2026, 22:23
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петро
Дурник "вітальок", вирішив з усіх акаунтів відсвяткувати і срач розвести
Ответить
+1
Петро
На енфелді у Галатасарая немає шансів 
Ответить
+1
Singularis
Но тут то возможен летальный реванш.
Ответить
0
pol-55
Як написав в анонсі.
Ответить
0
Remark
Як на мене, то це ніяка не сенсація, враховуючи теперішній стан Ліверпуля.
Ответить
-1
AN448
Таки испортили вечер водителю болта👏👏
Ответить
-1
Sport Analytics
До того ж мерсисайдці жодного разу за 24-річну історію зустрічей не вигравали у турків на виїзді. Статистика в Стамбулі: вже 5 домашніх перемог «Сарая» і 1 нічия
Ответить
-1
❤️🍓
Ну молодцы!♥️🧡♥️🧡♥️🧡♥️🧡
На матчах Шахтера во Львове много раз показывали на трибунах турков в футболках Галатасарая, которые приходили поддержать команду Арды Турана.
Очень рады за стамбульских львов🦁🇹🇷 и желаем им удачи в ответке!☺️
Ответить
-3
Sport Analytics
Ніякої сенсації не сталось. Мерсисайдський андердог програв Галатасараю з 2006 року всі три зустрічі і сьогодні програв четверту поспіль.
05.12.06
Галатасарай 3:2 Ліверпуль
28.07.11
Галатасарай 3:0 Ліверпуль
30.09.25
Галатасарай 1:0 Ліверпуль
10.03.26
Галатасарай 1:0 Ліверпуль
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Євгеній Січкаренко
Дуже добре. Засмажили турки ліверну ковбасу. Могли і більше забивати
Ответить
-4
Перший Серед Рівних в бані
Молодці але цього буде недостатньо для прохода. Ліверпуль пройде. 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 14
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 13
Теннис
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем