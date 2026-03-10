Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль

10 марта 2026 года состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Ремс Парк в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу турецкой команде принес ранний гол опытного полузащитника Марио Лемина на 7-й минуте матча, забитый с передачи Виктора Осимхена.

Интересно, что «Галатасарай» уже обыгрывал «Ливерпуль» в этом сезоне – на групповой стадии Лиги чемпионов на этом же поле игра закончилась с таким же счетом. В общем «Галатасарай» выиграл 4 последних матча против «Ливерпуля».

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Лемина, 7

Галатасарай: Угурджан Чакыр, Абдулкерим Бардакчи, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Исмаил Якобс, Ноа Ланг (Юнус Акгюн, 77), Лукас Торрейра (Эврен Эльмали, 90+3), Габриэл Сара (Саша Боэ, 87), Марио Лемина (Роланд Шаллаи, 77), Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз (Илкай Гюндоган, 90+3)

Ливерпуль: Гиорги Мамардашвили, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60), Флориан Вирц (Коди Гакпо, 73), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Уго Экитике, Мохамед Салах (Жереми Фримпонг, 60)

