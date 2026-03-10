Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Шок в Стамбуле. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Галатасарай
10.03.2026 19:45 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Лига чемпионов
10 марта 2026, 22:04 | Обновлено 10 марта 2026, 22:16
1177
1

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретились «Галатасарай» и «Ливерпуль».

Матч прошел в Стамбуле на стадионе «Ремс Парк» и завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
Гол: Лемина, 7

ГОЛ, 1:0! Марио Лемина, 7 мин.

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Галатасарай), асcист Виктор Осимхен.
Ливерпуль Галатасарай Марио Лемина видео голов и обзор Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Людмила Павловська
Так, там і футболісти хороші.
Ответить
0
