Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Шок в Стамбуле. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
10 марта 2026 года состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретились «Галатасарай» и «Ливерпуль».
Матч прошел в Стамбуле на стадионе «Ремс Парк» и завершился минимальной победой хозяев – 1:0.
Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
Гол: Лемина, 7
ГОЛ, 1:0! Марио Лемина, 7 мин.
События матча
