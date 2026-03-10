10 марта 2026 года состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретились «Галатасарай» и «Ливерпуль».

Матч прошел в Стамбуле на стадионе «Ремс Парк» и завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Лемина, 7

