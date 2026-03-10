10 марта, свою встречу в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Галатасарай и Ливерпуль. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Турецкий гранд в этом сезоне показывает, что способен бороться с топ-клубами в еврокубках. В основной сетке Лиги чемпионов Галатасарай начал с трех побед, а потом набрал всего один балл в четырех матчах, этого хватило для 20 места и выхода в плей-офф. «Львы» в 1/16 финала столкнулись с Ювентусом, который одолели дома 5:2, а потом уступили 0:3, в овертайме удалось забить дважды, играя в большинстве, что позволило пройти туринцев.

На внутренней арене Галатасарай удерживает лидерство, опережая на четыре очка ближайшего соперника. В последнем туре команда одолела в дерби Бешикташ со счетом 1:0, причем с 62 минуты пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Сане. Семеро игроков не помогут партнерам в данном противостоянии.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» проводят неоднозначный сезон, хотя в Лиге чемпионов они играли хорошо, так как пробились в плей-офф с третьего место, что позволило попасть сразу в 1/8 финала. Не лучшим образом играет команда на внутренней арене, где идет только шестой, при этом отставание от топ-4 составляет шесть очков.

В последнем туре подопечные Арне Слота умудрились уступить на выезде Вулверхэмптону со счетом 1:2, пропустив курьезный мяч на 90+4 минуте. Клуб продолжает борьбу в Кубке Англии, где дошел до четвертьфинала. Команда не может похвастаться стабильностью, вопрос о смене тренера давно обсуждается. У «мерсесайдцев» тоже семь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

Команды в этом сезоне Лиги чемпионов уже пересекались, тогда Галатасарай сумел выиграть дома на Этапе лиги со счетом 1:0, единственный мяч забил Осимхен в дебюте матча с пенальти.

Прогноз

Гости котируются фаворитами предстоящей битвы, даже несмотря на поражение в недавней очной встрече. Ливерпуль выше классом, хотя выглядит в этом сезоне далеко не идеально.

На своем поле Галатасарай будет рисковать, так как в гостях добиться положительного результата будет сложно. Поставлю здесь на тотал больше 3 голов за 1,84, так как ожидаю зрелищной зарубы.