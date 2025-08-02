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02 августа 2025, 09:23 | Обновлено 02 августа 2025, 09:32
306
0

Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной

Главные новости за 1 августа на Sport.ua

02 августа 2025, 09:23 | Обновлено 02 августа 2025, 09:32
306
0
Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 августа.

1A. Стандарты приносят 3 очка. Колос победил Кривбасс
Дебютный матч сезона: открыли победой над криворожцами

1B. Камбэк тренера испортил дебют в УПЛ. Рух дожал СК Полтава
Львовский коллектив поздравил Ивана Федика с возвращением на должность

2. Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Лукас Шевалье из Лилля вскоре перейдет во французский клуб-гранд

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо обновило информацию о переходе хавбека в Александрию
Молодой полузащитник Давид Белый осуществит полноценный трансфер

4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун условно

5. УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
В борьбу вступают 16 команд, которые сыграют в два круга

6. Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией
Сине-желтая команда разгромила в Кишиневе соперников со счетом 7:2

7A. Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Элина уничтожила Анну Калинскую в третьем раунде престижного турнира в Канаде

7B. Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Юлия ничего не сумела противопоставить Кларе Таусон в третьем раунде

8. Это Капитан. Определен первый финалист снукерного турнира Шанхай Мастерс
В напряженном полуфинале Али Картер переиграл Марка Селби

9. Шахтер непозволительно хорош на данный момент
Анализ матча Q2 Лиги Европы против Бешикташа

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии
Динамо, Шахтер и Полесье вышли в 3-й раунд еврокубковых турниров

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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