Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 августа.

1A. Стандарты приносят 3 очка. Колос победил Кривбасс

Дебютный матч сезона: открыли победой над криворожцами

1B. Камбэк тренера испортил дебют в УПЛ. Рух дожал СК Полтава

Львовский коллектив поздравил Ивана Федика с возвращением на должность

2. Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера

Лукас Шевалье из Лилля вскоре перейдет во французский клуб-гранд

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо обновило информацию о переходе хавбека в Александрию

Молодой полузащитник Давид Белый осуществит полноценный трансфер

4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана

Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун условно

5. УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины

В борьбу вступают 16 команд, которые сыграют в два круга

6. Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией

Сине-желтая команда разгромила в Кишиневе соперников со счетом 7:2

7A. Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля

Элина уничтожила Анну Калинскую в третьем раунде престижного турнира в Канаде

7B. Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля

Юлия ничего не сумела противопоставить Кларе Таусон в третьем раунде

8. Это Капитан. Определен первый финалист снукерного турнира Шанхай Мастерс

В напряженном полуфинале Али Картер переиграл Марка Селби

9. Шахтер непозволительно хорош на данный момент

Анализ матча Q2 Лиги Европы против Бешикташа

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии

Динамо, Шахтер и Полесье вышли в 3-й раунд еврокубковых турниров