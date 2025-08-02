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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 00:17 | Обновлено 02 августа 2025, 00:19
634
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо обновило информацию о переходе хавбека в Александрию

Молодой полузащитник Давид Белый осуществит полноценный трансфер

02 августа 2025, 00:17 | Обновлено 02 августа 2025, 00:19
634
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо обновило информацию о переходе хавбека в Александрию
ФК Динамо Киев. Давид Белый

Киевское «Динамо» обновило информацию относительно перехода Давида Белого в «Александрию».

На финальной стадии переговоров «Динамо» Киев и «Александрия» достигли принципиальной договоренности о полноценном переходе центрального полузащитника Давида Белого в клуб из Кировоградской области.

В прошлом сезоне Давид Белый в чемпионате U-19 провел 20 матчей и забил 1 мяч, а также успел сыграть 4 поединка в Юношеской лиге УЕФА.

В «Динамо» поблагодарили Давида за время, проведенное в клубе, и пожелали новых побед и достижений в его карьере.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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