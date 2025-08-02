ОФИЦИАЛЬНО. Динамо обновило информацию о переходе хавбека в Александрию
Молодой полузащитник Давид Белый осуществит полноценный трансфер
Киевское «Динамо» обновило информацию относительно перехода Давида Белого в «Александрию».
На финальной стадии переговоров «Динамо» Киев и «Александрия» достигли принципиальной договоренности о полноценном переходе центрального полузащитника Давида Белого в клуб из Кировоградской области.
В прошлом сезоне Давид Белый в чемпионате U-19 провел 20 матчей и забил 1 мяч, а также успел сыграть 4 поединка в Юношеской лиге УЕФА.
В «Динамо» поблагодарили Давида за время, проведенное в клубе, и пожелали новых побед и достижений в его карьере.
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