ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник киевского Динамо перебрался в Александрию

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Давид Белый продолжит карьеру в составе «Александрии» – стороны договорились об аренде игрока до завершения сезона 2025/26. Об этом сообщила клубная пресс-служба «бело-синих»:

«ФК «Динамо» Киев и «Александрия» из одноименного города в Кировоградской области достигли соглашения о переходе центрального полузащитника Давида Белого.

Динамовец будет выступать за александрийцев на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 без права дальнейшего выкупа футболиста.

Отметим, что в прошлом сезоне Давид Белый в чемпионате U-19 провел 20 матчей и забил один мяч, также в его активе четыре матча в Юношеской Лиге УЕФА. ФК «Динамо» желает футболисту успехов в следующем сезоне», – сообщили чемпионы Украины.