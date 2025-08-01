Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник киевского Динамо перебрался в Александрию
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 21:53 |
1545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник киевского Динамо перебрался в Александрию

Давид Белый проведет следующий сезон на правах аренды в составе серебряного призера УПЛ

01 августа 2025, 21:53 |
1545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник киевского Динамо перебрался в Александрию
ФК Динамо Киев. Давид Белый

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Давид Белый продолжит карьеру в составе «Александрии» – стороны договорились об аренде игрока до завершения сезона 2025/26. Об этом сообщила клубная пресс-служба «бело-синих»:

«ФК «Динамо» Киев и «Александрия» из одноименного города в Кировоградской области достигли соглашения о переходе центрального полузащитника Давида Белого.

Динамовец будет выступать за александрийцев на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 без права дальнейшего выкупа футболиста.

Отметим, что в прошлом сезоне Давид Белый в чемпионате U-19 провел 20 матчей и забил один мяч, также в его активе четыре матча в Юношеской Лиге УЕФА. ФК «Динамо» желает футболисту успехов в следующем сезоне», – сообщили чемпионы Украины.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо и Шахтер лучше готовы к еврокубкам»
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал игрока Шахтера, который не нужен Турану
Клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста
Динамо Киев Александрия Давид Белый трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01 августа 2025, 06:08 0
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»

Бывший промоутер чемпиона – о его будущем

Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Футбол | 01 августа 2025, 17:29 19
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс

Дебютный матч сезона 2025/2026 «колоски» открыли победой над криворожцами

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01.08.2025, 03:44
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Бокс | 01.08.2025, 08:48
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Футбол | 01.08.2025, 21:11
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02
Футбол
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем