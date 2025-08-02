Таблица коэффициентов УЕФА. Трое в лодке, не считая Александрии

Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила некоторые изменения после ответных матчей второго раунда квалификации (Q2) еврокубков.

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За неделю Украина получила плюс 0,750 в таблице коэффициентов УЕФА. сезонный набор очков составляет 1.625 баллов (20-е место в сезоне)

Киевское Динамо второй раз разгромило мальтийский Хамрун Спартанс (3:0) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер снова обыграл турецкий Бешикташ (2:0) в Лиге Европы.

В Лиге конференций Полесье взяло убедительный реванш у Санта-Коломы из Андорры (4:1). Александрия второй раз уступила Партизану из Сербии (0:4) и выбыла из еврокубков.

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.225). За эту неделю Украина немного сократила отставание от выше идущих в списке.

У ближайших конкурентов за эту еврокубковую неделю были следующие успехи (по сравнению с +0.750 для Украины):

набрали больше 0.5: Азербайджан (+0.625), Венгрия (+0.625),

набрали 0.5: Сербия (+0.500), Словакия (+0.500), Румыния (+0.500).

набрали меньше 0.5: Словения (+0.250), Болгария (+0.375),

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

Отставание от 22-го места (Сербии) составляет 2,150, что можно отыграть в течение сезона. Вот только досадно, что Александрия дважды проиграла именно клубу из Сербии.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА