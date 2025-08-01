ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун (условно)
31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились сербский «Партизан» и украинская «Александрия».
Клуб из Белграда разгромил серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0 и завоевал путевку в следующую стадию (общий счет – 6:0). После завершения этого противостояния в УЕФА решили наказать украинскую команду из-за поведения фанатов в первом поединке.
«Александрия» была оштрафована на 20 тысяч евро из-за расистского поведения фанатов на стадионе в польском Катовице. Кроме того, клуб из Украины будет наказан закрытием трибун, если подобные инциденты повторятся в течении двух лет.
Решение УЕФА было опубликовано на официальном сайте организации.
Подопечные Кирилла Нестеренко прекратили свой путь в нынешнем сезоне еврокубков. «Партизан» в четвертом раунде квалификации сыграет против шотландского «Хиберниана».
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