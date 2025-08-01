Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Лига конференций
01 августа 2025, 17:57 |
3004
4

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана

Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун (условно)

01 августа 2025, 17:57 |
3004
4
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ФК Александрия

31 июля состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

Клуб из Белграда разгромил серебряного призера Премьер-лиги со счетом 4:0 и завоевал путевку в следующую стадию (общий счет – 6:0). После завершения этого противостояния в УЕФА решили наказать украинскую команду из-за поведения фанатов в первом поединке.

«Александрия» была оштрафована на 20 тысяч евро из-за расистского поведения фанатов на стадионе в польском Катовице. Кроме того, клуб из Украины будет наказан закрытием трибун, если подобные инциденты повторятся в течении двух лет.

Решение УЕФА было опубликовано на официальном сайте организации.

Подопечные Кирилла Нестеренко прекратили свой путь в нынешнем сезоне еврокубков. «Партизан» в четвертом раунде квалификации сыграет против шотландского «Хиберниана».

По теме:
Милошевич стал автором 13-го хет-трика в ворота украинских клубов
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в сербском Партизане
Экс-арбитр ФИФА: «Претензии тренера Александрии к судье – безосновательны»
Лига конференций Партизан Белград Александрия УЕФА санкции болельщики
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Бокс | 01 августа 2025, 04:38 0
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»

Фредди Роуч – о бое Пакьяо – Барриос

Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Футбол | 31 июля 2025, 20:46 11
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба

Вратарь из страны-террориста вернулся на болота

Старт сезона УПЛ: некоторых не знаем, а некоторых и не узнаем
Футбол | 01.08.2025, 15:00
Старт сезона УПЛ: некоторых не знаем, а некоторых и не узнаем
Старт сезона УПЛ: некоторых не знаем, а некоторых и не узнаем
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01.08.2025, 06:08
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Футбол | 01.08.2025, 19:07
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
Ну закрытые трибуны в еврокубках Александрии еще долго не грозят)
Ответить
0
vazazh
Ще більш кінчені "презкрвативи" - александрія, цн шобла-йлюбла, і не клуб. 
Ответить
0
Dfbj
І що там було рашиського?
Ответить
0
adidas777
уефа це кінчені кандони, чітко відпрацювали парашну методичку! 
А ми просто промовчимо і проковтаємо, наше керівництво футболу та політичне керівництво? 
Учора сербські прокладки організували антиукраїнську акцію, і заборонили виходити Олександрії з українськими прапорами!  Це взагалі небачене свавілля.
Яка буде наша реакція офіційна?
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 2
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем