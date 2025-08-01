Шахтер непозволительно хорош на данный момент

«Я и как футболист, и как тренер отыгрывал форы в два мяча», – говорил после первого поединка против «Шахтера» главный тренер «Бешикташа» Оле Гуннар Сульшер. Собственно, а что он должен был говорить, когда его команда в родных стенах без шансов проиграла, и над ним серьезно нависла угроза отставки.

Турецкие СМИ писали, что в случае, если «Бешикташ» проиграет и второй матч «горнякам», то норвежского тренера таки выгонят из стамбульского клуба.

Если в итоге произойдет именно так, то логика в таком решении действительно будет. Но это лишь на первый взгляд. На взгляд болельщика. Это как раз на болельщицкий взгляд «Бешикташ» по именам не уступает «Шахтеру». Как минимум. Но, если судить сугубо об игре, то порой складывалось такое впечатление, что «горняки» играют не против мощной турецкой команды, а снова играют против «Ильвеса», уж слишком разобранной и не мотивированной оказалась команда под рукой у Сульшера.

С другой стороны, таким разобранным и не мотивированным оказался «Бешикташ» на фоне как раз бегущего и мотивированного оппонента, коим оказался «Шахтер».

При всем нашем безразличии к дальнейшей тренерской судьбе Оле Гуннара, да и турнирной судьбе «Бешикташа», возможно, следует понимать и такой момент, что норвежец пытается вывести свою команду на пик формы не прямо сейчас, а на конец августа – начало сентября, чтобы в октябре не случилось ожидаемой функциональной «ямы».

Возможно, если Сульшер удержится на своем нынешнем посту, чуть позже мы увидим иной «Бешикташ». Мотивированный и бегущий. Хотя в данной ситуации нас, конечно же, в разы больше интересует турнирная судьба бронзового призера минувшего чемпионата Украины. И в этой связи дальнейшая турнирная судьба «Шахтера» не может не волновать, учитывая превосходную форму «горняков» в самом начале пути.

Нечто подобное мы видели аккурат в минувшем сезоне. Но не в исполнении «горняков», а в действиях их заклятых друзей – динамовцев.

Тогда команда Александра Шовковского очень уверенно и свежо ступала по квалификационным раундам чемпионской Лиги. И оступилась лишь в решающем поединке – против австрийского «Ред Булла», который, если говорить объективно, на тот момент был сильнее «бело-синих».

А что было потом, надеюсь, все хорошо помнят. Команда Александра Шовковского оказалась до такой степени разобранной и не мотивированной, что смогла добыть лишь одну победу в основном раунде Лиги Европы, заняв в итоге место в хвосте пелотона.

Очевидно, что динамовцы тогда метили на чемпионскую Лигу, а попали «этажом ниже». Ради ЛЧ и форсировалась форма. А получив запасной «аэродром», киевляне попросту сдулись.

Да, такая версия тоже имеет право на жизнь. Это я о потере мотивации. Но ведь нужно учитывать и тот момент, что, когда «Динамо» пришло время играть в основном раунде, пик формы уже был пройден. Где-то в районе противостояния против «Партизана». А когда пришло время играть против «Лацио» или «Ромы», силенок как раз и не оказалось.

Я не хочу, чтобы подобное случилось в нынешнем сезоне с «Шахтером». Чтобы быстро запрягали, а затем медленно ехали.

ФК Шахтер

Вот «Динамо», на мой взгляд, в сезоне нынешнем не форсирует подготовку аккурат на старт квалификации ЛЧ. Мальтийцев «Динамо» прошло с блеклой игрой, используя, в первую очередь, чужие ошибки. Мне кажется, что и против «Пафоса» киевляне будут играть без излишнего пафоса.

Пафос должен начинаться чуть позже. В решающих раундах квалификации. И особенно в основных раундах.

«Шахтер» же сейчас слишком хорош. Слишком хорош для начальных раундов квалификации. Если Турану удастся удержать свою команду в таком темпе на протяжении всей квалификации Лиги Европы, ему, безусловно, нужно отдать должное.

Однако, каким бы ни оказался мастером молодой турецкий тренер «горняков», какими бы кудесниками не оказались его молодые бразильские подопечные, все равно избежать функциональных «ям» не получится.

И если эти «ямы» придутся аккурат на старт «Шахтера» в основном раунде Лиги Европы, мы вряд ли будет довольны.