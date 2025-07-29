Шовковский – о матче ЛЧ, будущее Михавко и Очеретько, трансферы УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 июля.

1. ШОВКОВСКИЙ – о матче против Хамруна, травмах и готовности к новому сезону

Киевляне 29 июля сыграют ответный матч против мальтийцев

2А. Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко

Футболистом заинтересовался «Марсель»

2В. Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков

Каталонцы интересовались Олегом Очеретько

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро

Фернандо Энрике будет помогать команде добиваться результатов

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ бесплатно подписал бывшего игрока Вереса

Евгений Морозко в новом сезоне будет играть за «Кудровку»

4. Выгрызла победу: Стародубцева вышла во второй раунд Монреаля за 3.5 часа

Юлия в трех напряженных сетах с камбеком переиграла Ван Яфань в 1/64 финала тысячника

5. Отдали победу на тай-брейке. Украина обидно уступила на Евроволее U16

Состоялся очередной матч молодежной сборной Украины по волейболу

6А. ЧМ по прыжкам в воду. Украинцы заняли 4-е место в синхроне с трамплина 3 м

Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик остановились в шаге от пьедестала

6В. Второе золото Макинтош, регресс украинца. Как прошел 2 день ЧМ по плаванию

В понедельник пловцы разыграли еще четыре комплекта наград

7. Украина взяла 7 наград юниорского ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Континентальные соревнования состоялись в Португалии

8. Медальный зачет Универсиады. Итоги: Украина с 12 медалями вошла в топ-15

Сине-желтая команда взяла 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград

9. ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»

По мнению эксперта, для киевской команды матч ЛЧ будет фактически тренировкой

10. «Врагу не пожелаешь». Дмитренко – о биатлоне, сестре и переломном периоде

Эксклюзивное интервью украинской биатлонистки Валерии для Sport.ua