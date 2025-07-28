ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ бесплатно подписал бывшего игрока Вереса

32-летний фланговый защитник Евгений Морозко на правах свободного агента подписал контракт с новичком УПЛ – «Кудровкой».

Футболист будет выступать в новой команде под 33-м номером. Условия соглашения пока неизвестны.

«Рады приветствовать в команде! Рассчитываем на твой опыт и желаем успешного сезона», – написала пресс-служба клуба.

Последним клубом Евгения был ровенский «Верес», который защитник покинул в январе 2025 года. Всего Морозко сыграл за клуб 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.