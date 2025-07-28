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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 15:46 | Обновлено 28 июля 2025, 15:48
111
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ бесплатно подписал бывшего игрока Вереса

Евгений Морозко в новом сезоне будет играть за «Кудровку»

28 июля 2025, 15:46 | Обновлено 28 июля 2025, 15:48
111
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ бесплатно подписал бывшего игрока Вереса
ФК Верес. Евгений Морозко

32-летний фланговый защитник Евгений Морозко на правах свободного агента подписал контракт с новичком УПЛ – «Кудровкой».

Футболист будет выступать в новой команде под 33-м номером. Условия соглашения пока неизвестны.

«Рады приветствовать в команде! Рассчитываем на твой опыт и желаем успешного сезона», – написала пресс-служба клуба.

Последним клубом Евгения был ровенский «Верес», который защитник покинул в январе 2025 года. Всего Морозко сыграл за клуб 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Верес Ровно свободный агент Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Евгений Морозко Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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