Свёнтек взяла Уимблдон, вариант для Цыганкова в АПЛ, Украина бьет Италию
Главные новости за 12 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 12 июля.
1. Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Наша молодежка почти гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы
2А. Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Ига менее чем за час уничтожила Аманду в финале травяного мейджора в Лондоне
2В. Впервые с 1936 года. Определены чемпионы парного разряда Уимблдона у мужчин
Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул в финале переиграли Ринки Хидзикату и Давида Пела
3А. Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Илья может оказаться в «Ньюкасле»
3В. К Миколенко в Эвертон может переехать еще одна звезда сборной Украины
Клубы АПЛ интересуются Цыганковым
4. Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025
Швеция и Германия вышли в четвертьфинал из этой группы
5А. Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Олейникова в двух сетах одолела Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес и поборется за титул
5В. Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
София Белинская на тай-брейке дожала представительницу Южной Кореи Йери Хонг
6. Евробаскет U-20. Сборная Украины открыла турнир напряженным матчем
Германия оказалась сильнее
7. Украинский игрок дебютировал за команду НБА Бостон Селтикс
Свои матчи провели Шульга и Скапинцев
8. Вроде уходит, а уйти не может. Что не так с трансфером Зинченко из Арсенала
После трех лет в стане «канониров» Александр очень близок к смене клубной прописки
9. Серрано все же проиграла. Тейлор перебоксировала ее в трилогии
Аманда не воспользовалась шансами на победу в третьем поединке
10. На распутье. Мюллер, Витсель, Эриксен и другие свободные агенты лета
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