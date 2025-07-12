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ITF
12 июля 2025, 14:41 | Обновлено 12 июля 2025, 14:53
390
1

Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере

Олейникова в двух сетах одолела Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес и поборется за титул

12 июля 2025, 14:41 | Обновлено 12 июля 2025, 14:53
390
1
Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Instagram. Александра Олейникова

24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) вышла в финал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В полуфинале украинка в двух сетах разобралась с представительницей Испании Гуйомар Маристани Сулетой Де Реалес (WTA 189) за 1 час и 25 минут.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/2 финала

Александра Олейникова (Украина) [5] – Гуйомар Маристани Сулетой Де Реалес [4] – 6:2, 6:3

Это была первая встреча соперниц. Помимо Гуйомар, на 75-тысячнике в Нидерландах Александра также обыграла Тайру Катерину Грант, Сару ван Эмст и Лору Самсон.

В решающем поединке соревнований Олейникова поборется либо против Ипек Оз (Турция, WTA 326), либо против Джессики Пиери (Италия, WTA 381).

Олейникова вышла в четвертый финал в 2025 году и постарается завоевать четвертый трофей. Также для Александры это будет крупнейший финальный матч в карьере.

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Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр Науменко
Молодець.Дивився гру повністю, переконлива перемога. Наздогнала іспанку в рейтингу, по 396. Треба брати титул. Не наврочити.
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