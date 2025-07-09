Две украинки провели стартовые матчи на турнире ITF W75 в Гааге

С 7 по 13 июля проходит грунтовой турнир ITF W75 в нидерландской Гааге.

В основу 75-тысячника заявились две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 193) и Анастасия Соболева (WTA 234). Они получили пятый и шестой номера посевов соответственно.

Старт для украинок получился разным. Александра сумела выйти в 1/8 финала, а Анастасия завершила выступления.

Олейникова в первом раунде переиграла Тайру Катерину Грант (Нидерданды, WTA 280) в двух сетах за 1 час и 15 минут. Следующей соперницей Александры будет победительница противостояния Лоис Эбелинг Конин (Нидерланды, WTA 639) – Сара Ван Емст (Нидерланды, WTA 670).

Соболева в первом круге потерпела поражение от Насташи Шунк (Германия, WTA 281) в трех партиях.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/16 финала