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  4. Две украинки провели стартовые матчи на турнире ITF W75 в Гааге
ITF
09 июля 2025, 08:10 |
215
0

Две украинки провели стартовые матчи на турнире ITF W75 в Гааге

Александра Олейникова вышла в 1/8 финала, Анастасия Соболева завершила выступления

09 июля 2025, 08:10 |
215
0
Две украинки провели стартовые матчи на турнире ITF W75 в Гааге
Instagram. Александра Олейникова

С 7 по 13 июля проходит грунтовой турнир ITF W75 в нидерландской Гааге.

В основу 75-тысячника заявились две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 193) и Анастасия Соболева (WTA 234). Они получили пятый и шестой номера посевов соответственно.

Старт для украинок получился разным. Александра сумела выйти в 1/8 финала, а Анастасия завершила выступления.

Олейникова в первом раунде переиграла Тайру Катерину Грант (Нидерданды, WTA 280) в двух сетах за 1 час и 15 минут. Следующей соперницей Александры будет победительница противостояния Лоис Эбелинг Конин (Нидерланды, WTA 639) – Сара Ван Емст (Нидерланды, WTA 670).

Соболева в первом круге потерпела поражение от Насташи Шунк (Германия, WTA 281) в трех партиях.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/16 финала

  • Александра Олейникова [5] – Тайра Катерина Грант – 6:4, 6:1
  • Анастасия Соболева [6] – Насташа Шунк – 4:6, 6:3, 2:6
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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