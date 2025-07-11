ITF W75 Гаага: Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Нидерландов Сару ван Эмст (WTA 670) за 1 час и 17 минут.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/8 финала

Сара ван Эмст (Нидерланды) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 2:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Олейникова поборется против 17-летней чешки Лоры Самсон, с которой ранее никогда не играла. Поединок начнется 11 июля в 13:00 по Киеву.

На старте соревнований в Гааге Александра справилась с нидерландкой Тайрой Катериной Грант.

Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне 2025 года и постарается выйти в пятый полуфинал.