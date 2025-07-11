ITF W75 Гаага: Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне
Александра одолела Сару ван Эмст и 11 июля поборется против Лоры Самсон
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.
Во втором раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Нидерландов Сару ван Эмст (WTA 670) за 1 час и 17 минут.
ITF W75 Гаага. Грунт, 1/8 финала
Сара ван Эмст (Нидерланды) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 2:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
В четвертьфинале Олейникова поборется против 17-летней чешки Лоры Самсон, с которой ранее никогда не играла. Поединок начнется 11 июля в 13:00 по Киеву.
На старте соревнований в Гааге Александра справилась с нидерландкой Тайрой Катериной Грант.
Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне 2025 года и постарается выйти в пятый полуфинал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы
Мартин видит явным фаворитом Александра