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  4. ITF W75 Гаага: Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне
ITF
11 июля 2025, 11:48 |
95
0

ITF W75 Гаага: Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне

Александра одолела Сару ван Эмст и 11 июля поборется против Лоры Самсон

11 июля 2025, 11:48 |
95
0
ITF W75 Гаага: Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Нидерландов Сару ван Эмст (WTA 670) за 1 час и 17 минут.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/8 финала

Сара ван Эмст (Нидерланды) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 2:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Олейникова поборется против 17-летней чешки Лоры Самсон, с которой ранее никогда не играла. Поединок начнется 11 июля в 13:00 по Киеву.

На старте соревнований в Гааге Александра справилась с нидерландкой Тайрой Катериной Грант.

Олейникова проведет шестой четвертьфинал в сезоне 2025 года и постарается выйти в пятый полуфинал.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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