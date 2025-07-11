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  4. Украинка Олейникова оформила камбек и пробилась в полуфинал турнира в Гааге
ITF
11 июля 2025, 22:35 |
287
3

Украинка Олейникова оформила камбек и пробилась в полуфинал турнира в Гааге

Александра в трех сетах одолела чешку Лору Самсон в третьем раунде соревнований ITF W75

11 июля 2025, 22:35 |
287
3
Украинка Олейникова оформила камбек и пробилась в полуфинал турнира в Гааге
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла Лору Самсон (Чехия, WTA 276) за 1 час и 48 минут.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/4 финала

Лора Самсон (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 6:2, 3:6, 2:6

Соперницы провели первое очное противостояние. Александра в Гааге, помимо Лоры, также одолела Тайру Катерину Грант и Сару ван Эмст.

Следующей оппоненткой Александры будет Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, WTA 189), которая посеяна под четвертым номером. Ранее Александра ни разу не играла против Гуйомар.

Для Олейниковой это будет пятый полуфинал в сезоне 2025 году, в котором поборется за четвертый финал. Также Александра во второй раз вышла в полуфинал 75-тысячника в карьере. В конце марта она добралась до этой стадии на соревнованиях в Вакарии.

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Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець!Олександра, віримо, що проб'єшся у фінал!Хай щастить!
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+1
serhiy1
Молодчинка !!!
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0
Muskrat2
Путлера судитимуть в Гаазі, а повісять в Бучі.
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0
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