Украинка Олейникова оформила камбек и пробилась в полуфинал турнира в Гааге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла Лору Самсон (Чехия, WTA 276) за 1 час и 48 минут.

ITF W75 Гаага. Грунт, 1/4 финала

Лора Самсон (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 6:2, 3:6, 2:6

Соперницы провели первое очное противостояние. Александра в Гааге, помимо Лоры, также одолела Тайру Катерину Грант и Сару ван Эмст.

Следующей оппоненткой Александры будет Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания, WTA 189), которая посеяна под четвертым номером. Ранее Александра ни разу не играла против Гуйомар.

Для Олейниковой это будет пятый полуфинал в сезоне 2025 году, в котором поборется за четвертый финал. Также Александра во второй раз вышла в полуфинал 75-тысячника в карьере. В конце марта она добралась до этой стадии на соревнованиях в Вакарии.