Александра Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Бразилии
Украинская теннисистка закончила выступление в Вакарии
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) не сумела пробиться в финал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.
Украинка вначале второго сета сделала брейк на подаче соперницы, но не смогла развить успех. Александра отыграла в конце поединка 2 матчбола, не справилась с третьим и уступила первому номеру посева француженке Леолии Жанжан (WTA 122).
Полуфинальный матч длился 1 час 46 минут. Теннисистки играли между собой впервые.
Для 24-летней украинской теннисистки это первый полуфинал на турнирах категории ITF W75 – крупнейший в карьере.
ITF W75, Вакария (Бразилия). Полуфинал
Александра Олейникова (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) [1] – 4:6, 3:6
В финале турнира француженка Леолия Жанжан сыграет со второй сеяной Франческой Джонс (WTA 125) из Великобритании.
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