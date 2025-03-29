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  4. Александра Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Бразилии
ITF
29 марта 2025, 20:20 |
141
0

Александра Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Бразилии

Украинская теннисистка закончила выступление в Вакарии

29 марта 2025, 20:20 |
141
0
Александра Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Бразилии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) не сумела пробиться в финал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Украинка вначале второго сета сделала брейк на подаче соперницы, но не смогла развить успех. Александра отыграла в конце поединка 2 матчбола, не справилась с третьим и уступила первому номеру посева француженке Леолии Жанжан (WTA 122).

Полуфинальный матч длился 1 час 46 минут. Теннисистки играли между собой впервые.

Для 24-летней украинской теннисистки это первый полуфинал на турнирах категории ITF W75 – крупнейший в карьере.

ITF W75, Вакария (Бразилия). Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) [1] – 4:6, 3:6

В финале турнира француженка Леолия Жанжан сыграет со второй сеяной Франческой Джонс (WTA 125) из Великобритании.

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Александра Олейникова Леолия Жанжан Франческа Джонс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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