Александра Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) не сумела пробиться в финал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Украинка вначале второго сета сделала брейк на подаче соперницы, но не смогла развить успех. Александра отыграла в конце поединка 2 матчбола, не справилась с третьим и уступила первому номеру посева француженке Леолии Жанжан (WTA 122).

Полуфинальный матч длился 1 час 46 минут. Теннисистки играли между собой впервые.

Для 24-летней украинской теннисистки это первый полуфинал на турнирах категории ITF W75 – крупнейший в карьере.

ITF W75, Вакария (Бразилия). Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) [1] – 4:6, 3:6

В финале турнира француженка Леолия Жанжан сыграет со второй сеяной Франческой Джонс (WTA 125) из Великобритании.