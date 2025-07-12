Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ

Лидер сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку.

По информации источника, после неудачи с трансфером в «ПСЖ» на Илью есть еще один реальный претендент. Единственным на данный момент клубом, который согласен уже и сейчас заплатить желаемые «Борнмутом» 70 млн евро, является «Ньюкасл». Наставник Эдди Хау и владельцы клуба хотят видеть Илью в своих рядах ничуть не меньше парижан.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».